Los libertarios fueguinos Agustin Coto y Belén Monte de Oca se abstuvieron de votar un repudio institucional al golpe de estado de 1976.

Abajo el tablero de votos de la Cámara de Senadores, donde aparecen las abstenciones de Agustin Coto y Belén Monte de Oca, para avergonzarnos una vez mas ante todo un continente por su desembozado apoyo a los genocidas del golpe de 1976, justamente a 50 años siniestro «proceso de reorganización nacional», bajo el que se escindió, el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas.
Estos dos reconocen la diferencia entre terrorismo de estado y violencia insurgente, relativizan y rompen con una historia de consenso democrático que históricamente condeno el golpe de estado. es muy triste que sigan a raja tabla la postura de Milei, sin siquiera tener en cuenta que en su propia provincia hay desaparecidos, es una verguenza.
Javier Milei y los senadores libertarios Agustín Coto y Belén Monte de Oca han expresado posturas que relativizan o evitan condenar explícitamente la dictadura militar de 1976. Milei ha cuestionado el número de desaparecidos y promovido una “memoria completa”, mientras que los senadores fueguinos se abstuvieron de votar un repudio institucional al golpe.
No son los únicos, lo que lo vuelve aun mas peligroso para la democracia y nos obliga a no perderles pisada, porque con la misma inconciencia, entregan recursos naturales, territorio, soberanía, y derechos adquiridos.
Frases y posturas de Javier Milei sobre la dictadura
|Año
|Declaración
|Contexto
|2022
|“No fueron 30.000, se miente por una cuestión de caja”
|Entrevista pública
|2024
|“Por una memoria completa para que haya verdad y justicia”
|Mensaje oficial por el Día de la Memoria
|2024
|Difusión de video “Memoria, Verdad y Justicia Completa” que relativiza el terrorismo de Estado
|Publicado por Casa Rosada
Postura de los senadores libertarios de Tierra del Fuego
|Legislador
|Acción
|Fecha
|Contexto
|Agustín Coto
|Se abstuvo de votar el repudio al golpe de 1976
|19 de marzo de 2026
|Proyecto del Senado por los 50 años del golpe
|Belén Monte de Oca
|También se abstuvo
|19 de marzo de 2026
|Misma sesión legislativa
La abstención fue leída como una negativa a condenar explícitamente el golpe militar. El proyecto reafirmaba el “valor del consenso democrático” y fue aprobado por 49 votos afirmativos.
- Estas posturas se alinean con sectores que revisan críticamente el relato de los derechos humanos en Argentina, especialmente el número de desaparecidos y el rol de las organizaciones armadas.
- La narrativa libertaria tiende a equiparar la violencia estatal con la violencia insurgente, lo que ha generado fuerte rechazo de organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
- En Tierra del Fuego, la abstención de Coto y Monte de Oca marca una ruptura con el consenso democrático que históricamente condenó el golpe de 1976.
- Todos estos referentes libertarios (Milei, Villarruel, Coto, Monte de Oca, Pauli y Graciania) sostienen una narrativa que relativiza el terrorismo de Estado y cuestiona el consenso democrático sobre la dictadura.
- Claves discursivas:
- Cuestionamiento del número de desaparecidos.
- Equiparación entre crímenes de la dictadura y los de organizaciones armadas.
- Abstención o rechazo a condenas explícitas en ámbitos institucionales.
- Promoción de la idea de “memoria completa”.
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