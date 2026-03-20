Los libertarios fueguinos Agustin Coto y Belén Monte de Oca se abstuvieron de votar un repudio institucional al golpe de estado de 1976.

Rio Grande 20/03/2026.- Los libertarios ya no sorprenden y su desembozada simpatía por los genocidas que llevaron adelante el golpe de estado de 1976, no solo causó un repudio generalizado, sin que confirma que se comportan como los civiles de la dictadura que hoy están gobernado este pais. todos quienes hemos vivido esos 7 siniestros años en Argentina, no podemos que sentir un profundo desprecio por todos quienes, a dias de haberse encontrado una tumba común con 12 cuerpos de desaparecidos que fueron asesinados por quienes ellos defienden, tienen el tupé de abstenerse en una votación para repudiar precisamente eso, la violación de los derechos humanos, los secuestros, torturas, el saqueo y la desaparición de personas. Seguir los preceptos de Milei lleva a esto.

Abajo el tablero de votos de la Cámara de Senadores, donde aparecen las abstenciones de Agustin Coto y Belén Monte de Oca, para avergonzarnos una vez mas ante todo un continente por su desembozado apoyo a los genocidas del golpe de 1976, justamente a 50 años siniestro «proceso de reorganización nacional», bajo el que se escindió, el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas.

Estos dos reconocen la diferencia entre terrorismo de estado y violencia insurgente, relativizan y rompen con una historia de consenso democrático que históricamente condeno el golpe de estado. es muy triste que sigan a raja tabla la postura de Milei, sin siquiera tener en cuenta que en su propia provincia hay desaparecidos, es una verguenza.

Javier Milei y los senadores libertarios Agustín Coto y Belén Monte de Oca han expresado posturas que relativizan o evitan condenar explícitamente la dictadura militar de 1976. Milei ha cuestionado el número de desaparecidos y promovido una “memoria completa”, mientras que los senadores fueguinos se abstuvieron de votar un repudio institucional al golpe.

No son los únicos, lo que lo vuelve aun mas peligroso para la democracia y nos obliga a no perderles pisada, porque con la misma inconciencia, entregan recursos naturales, territorio, soberanía, y derechos adquiridos.

Frases y posturas de Javier Milei sobre la dictadura