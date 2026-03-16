Ley de Glaciares: “La reforma que abre la puerta a la depredación”

La audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina se convirtió en un hecho histórico: ya hay más de 18.000 inscriptos, lo que obligará al Congreso a extender las jornadas de debate más allá de lo previsto. Esto significa que el proceso podría prolongarse durante semanas o incluso meses, retrasando la intención del oficialismo de sancionar la reforma en abril.

Situación actual de la audiencia pública

Número de inscriptos: más de 18.000 personas registradas para participar.

más de registradas para participar. Fechas previstas: 25 y 26 de marzo de 2026, en la Cámara de Diputados (Anexo C, Av. Rivadavia 1841, CABA).

25 y 26 de marzo de 2026, en la Cámara de Diputados (Anexo C, Av. Rivadavia 1841, CABA). Duración: inicialmente se pensaba en dos jornadas, pero la magnitud de inscriptos obligará a extender el debate .

inicialmente se pensaba en dos jornadas, pero la magnitud de inscriptos obligará a . Carácter histórico: nunca antes una audiencia pública sobre un tema ambiental había tenido semejante nivel de participación.

Implicancias políticas y sociales

Oficialismo: busca sancionar la reforma que flexibiliza la ley entre el 7 y 8 de abril de 2026 .

busca sancionar la reforma que flexibiliza la ley entre el . Oposición y ambientalistas: presionan para dilatar el debate, argumentando que la participación ciudadana debe ser respetada y que el proceso podría extenderse por meses.

presionan para dilatar el debate, argumentando que la participación ciudadana debe ser respetada y que el proceso podría extenderse por meses. Riesgo de judicialización: si no se cumple con el Acuerdo de Escazú (que garantiza acceso a la información y participación pública en temas ambientales), la reforma podría ser cuestionada en tribunales.

si no se cumple con el (que garantiza acceso a la información y participación pública en temas ambientales), la reforma podría ser cuestionada en tribunales. Presión internacional: se menciona la influencia de lobbies mineros, incluso en foros internacionales como Nueva York.

Contexto ambiental

Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce .

. El inventario provincial muestra un retroceso del 40% en Tierra del Fuego.

en Tierra del Fuego. La flexibilización de la ley permitiría explotación minera en zonas periglaciares, lo que preocupa a científicos y organizaciones sociales.

Escenarios posibles

Escenario Consecuencia Se respeta la audiencia pública completa El debate se extiende, retrasando la sanción de la reforma. Se acorta el proceso Riesgo de judicialización por incumplir el Acuerdo de Escazú. Se aprueba la reforma en abril Provincias mineras ganan autonomía, pero aumenta el conflicto social y ambiental. Se frena la reforma Se mantiene la protección amplia de glaciares y periglaciares, pero se tensiona la relación con sectores productivos.

Conclusión

La audiencia pública con más de 18.000 inscriptos marca un precedente democrático y ambiental en Argentina. El oficialismo enfrenta una “encerrona”: si acelera la sanción, puede ser judicializado; si respeta la participación, el proceso se extenderá y la reforma quedará en suspenso.

Fuente: Proyecto de media sanción de la Ley de Glaciares, y www.lalicuadoratdf.com.ar