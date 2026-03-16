Ley de Glaciares: “La reforma que abre la puerta a la depredación”

Puntos centrales del proyecto de ley
- Norma vigente (Ley 26.639, 2010):
- Declara a los glaciares y ambientes periglaciares como bienes de carácter público.
- Prohíbe actividades que puedan afectar su estabilidad: minería, hidrocarburos, obras industriales.
- Obliga a realizar un Inventario Nacional de Glaciares para identificar y proteger cada cuerpo de hielo.
- Cambios propuestos en 2026:
- Flexibilización de restricciones: se permitiría la explotación minera y otras actividades en zonas periglaciares, consideradas “no esenciales” por el proyecto.
- Competencia provincial: las provincias tendrían mayor poder de decisión sobre qué áreas habilitar para proyectos productivos.
- Redefinición de áreas protegidas: se plantea acotar la protección a glaciares “con valor hídrico relevante”, dejando fuera sectores considerados marginales.
- Impacto económico: el gobierno nacional argumenta que la reforma busca compatibilizar desarrollo productivo con cuidado ambiental, especialmente en regiones mineras de la cordillera.
Riesgos y controversias
- Seguridad hídrica: los glaciares alimentan 39 cuencas hidrográficas en Argentina, regulan el caudal de ríos y sostienen actividades como agricultura, energía y consumo humano.
- Cambio climático: el retroceso glaciar ya es significativo; en Tierra del Fuego se reporta una pérdida del 40% en volumen.
- Producción agrícola e industrial: sectores como vitivinicultura en Mendoza dependen del agua glaciar; la reducción de reservas podría afectar la economía regional.
- Federalismo vs. protección nacional: el debate enfrenta la autonomía provincial frente a la necesidad de preservar recursos estratégicos de interés nacional.
Comparación rápida
|Aspecto
|Ley vigente (2010)
|Reforma propuesta (2026)
|Áreas protegidas
|Glaciares + periglaciares
|Solo glaciares con “valor hídrico relevante”
|Actividades prohibidas
|Minería, hidrocarburos, obras industriales
|Se habilitan en zonas periglaciares
|Autoridad
|Nación (Inventario Nacional)
|Provincias deciden habilitaciones
|Objetivo
|Preservación absoluta
|Compatibilizar producción y ambiente
Conclusión
El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares reduce el alcance de la protección ambiental y abre la puerta a la explotación minera en zonas sensibles. Para Tierra del Fuego y Ushuaia, donde los glaciares son fuente crítica de agua potable, la aprobación podría tener consecuencias graves en el mediano plazo.
QUE PASARA CON LA AUDIENCIA PUBLICA
La audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina se convirtió en un hecho histórico: ya hay más de 18.000 inscriptos, lo que obligará al Congreso a extender las jornadas de debate más allá de lo previsto. Esto significa que el proceso podría prolongarse durante semanas o incluso meses, retrasando la intención del oficialismo de sancionar la reforma en abril.
Situación actual de la audiencia pública
- Número de inscriptos: más de 18.000 personas registradas para participar.
- Fechas previstas: 25 y 26 de marzo de 2026, en la Cámara de Diputados (Anexo C, Av. Rivadavia 1841, CABA).
- Duración: inicialmente se pensaba en dos jornadas, pero la magnitud de inscriptos obligará a extender el debate.
- Carácter histórico: nunca antes una audiencia pública sobre un tema ambiental había tenido semejante nivel de participación.
Implicancias políticas y sociales
- Oficialismo: busca sancionar la reforma que flexibiliza la ley entre el 7 y 8 de abril de 2026.
- Oposición y ambientalistas: presionan para dilatar el debate, argumentando que la participación ciudadana debe ser respetada y que el proceso podría extenderse por meses.
- Riesgo de judicialización: si no se cumple con el Acuerdo de Escazú (que garantiza acceso a la información y participación pública en temas ambientales), la reforma podría ser cuestionada en tribunales.
- Presión internacional: se menciona la influencia de lobbies mineros, incluso en foros internacionales como Nueva York.
Contexto ambiental
- Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce.
- El inventario provincial muestra un retroceso del 40% en Tierra del Fuego.
- La flexibilización de la ley permitiría explotación minera en zonas periglaciares, lo que preocupa a científicos y organizaciones sociales.
Escenarios posibles
|Escenario
|Consecuencia
|Se respeta la audiencia pública completa
|El debate se extiende, retrasando la sanción de la reforma.
|Se acorta el proceso
|Riesgo de judicialización por incumplir el Acuerdo de Escazú.
|Se aprueba la reforma en abril
|Provincias mineras ganan autonomía, pero aumenta el conflicto social y ambiental.
|Se frena la reforma
|Se mantiene la protección amplia de glaciares y periglaciares, pero se tensiona la relación con sectores productivos.
Conclusión
La audiencia pública con más de 18.000 inscriptos marca un precedente democrático y ambiental en Argentina. El oficialismo enfrenta una “encerrona”: si acelera la sanción, puede ser judicializado; si respeta la participación, el proceso se extenderá y la reforma quedará en suspenso.
Fuente: Proyecto de media sanción de la Ley de Glaciares, y www.lalicuadoratdf.com.ar