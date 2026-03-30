Ley de Glaciares: “La audiencia pública fue una farsa y una falta de respeto”, dijo Nancy Fernández

Ushuaia, 30 de marzo del 2026.- La referente de la Asociación ambientalista Menkenk, una de las más de mil personas inscriptas de Tierra del Fuego, cuestionó duramente el desarrollo de la audiencia pública convocada en el Congreso para debatir la modificación de la Ley de Glaciares. “Se inscribieron 107 mil personas y sólo pudieron hablar 360, con criterios nunca explicados. Fue un circo para cumplir con un trámite”, denunció. Además, advirtió que el verdadero trasfondo del debate es “glaciares o minería”, y reclamó mayor compromiso político de la provincia para defender los recursos hídricos que abastecen a millones de argentinos.

Nancy Fernández, integrante de la Asociación ambientalista Menkenk, fue una de las más de mil personas inscriptas de Tierra del Fuego para participar en la audiencia pública convocada por el Congreso de la Nación en el marco del debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares. La referente cuestionó duramente el desarrollo del proceso y denunció irregularidades que, según afirmó, “ponen en riesgo la protección de los recursos hídricos de los que depende gran parte de la población argentina”.

Una participación masiva, pero limitada

Fernández destacó que se inscribieron 107 mil personas para hacer uso de la palabra, pero sólo pudieron hablar 360, sin criterios claros de selección. “Fue una farsa, fue una falta de respeto a un montón de profesionales, gente y personas de los territorios”, expresó.

La ambientalista subrayó que Tierra del Fuego fue la tercera provincia con mayor cantidad de inscriptos por habitante, lo que refleja la preocupación local por la temática. Sin embargo, denunció que “hubo casi mil fueguinos que quedaron afuera” y que los tiempos de exposición se redujeron de cinco a cuatro minutos.

Falta de respeto institucional

Fernández relató que durante las exposiciones “los diputados estaban mirando el celular, mandándose mensajes, algunos incluso discutiendo con los oradores”. “La sensación era que estaba montado un circo para cumplir con un trámite”, señaló.

Incluso, al finalizar la jornada, varios inscriptos quedaron esperando para hablar en una sala vacía, sin transmisión ni legisladores presentes.

La referente de Menkenk remarcó que el verdadero trasfondo del debate es la presión de los intereses mineros: “No se trataba de una discusión entre glaciares sí o glaciares no, acá se trataba de una discusión de glaciares o minería”.

Recordó que la Ley de Glaciares fue aprobada dos veces en el Congreso y que en 2010 había sido vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner “por presión de los lobbies mineros”.

Importancia estratégica del recurso

Fernández advirtió que los glaciares son la principal fuente de agua para Ushuaia y gran parte del país: “Los glaciares alimentan un cuarto de la población en Argentina, con 360 cuencas hídricas que abastecen millones de personas”.

Además, cuestionó el desfinanciamiento de los organismos encargados de fiscalizar el estado de los glaciares, lo que “deja el campo fértil a las mineras para avanzar en zonas periglaciares”.

Reclamo a la provincia

Finalmente, Fernández criticó la falta de postura clara del gobierno fueguino en instancias nacionales: “La provincia le está costando sentarse a plantar políticas concretas, a controlar las empresas y la industria. Hay un temor a asumir el costo político”.