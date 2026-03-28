LA VIGILIA SERÁ TRANSMITIDA PARA TODO EL PAÍS POR STREAMING

Rio Grande 28/03/2026.- Río Grande como la Capital Nacional de la Vigilia, se prepara para recibir y abrazar a los veteranos de Malvinas, quienes en esta fecha se reencuentran con el pueblo riograndense para mantener viva la memoria y el sentimiento malvinero, en una de las expresiones más significativas del país.

Desafiando las condiciones climáticas, una vez más se levantó la histórica Carpa de la Dignidad que es el espacio que cada año convoca a miles de vecinas y vecinos. A través de sus stands se reconstruyen las vivencias, se honra a los protagonistas de la Gesta y se reafirma el amor por nuestra patria.

La Vigilia es el momento central de esta conmemoración donde la comunidad se reúne para esperar el sonar de la sirena que anuncia la llegada del 2 de abril, en homenaje a nuestros veteranos y caídos para reafirmar el compromiso colectivo con la memoria.

En este marco, durante la Vigilia, se realizará una transmisión en vivo por streaming que contará con la participación de invitados especiales en un estudio al aire libre, el cual estará frente al escenario principal. Dicha propuesta tendrá un formato dinámico y rotativo con conversaciones centradas en la Causa Malvinas y el Atlántico Sur como escenario geopolítico.

El espacio busca promover un diálogo intergeneracional y federal, vinculando el pasado, el presente y el futuro, mediante la participación de las voces del ámbito digital junto a exponentes fueguinos y riograndenses, quienes aportarán distintas miradas sobre los desafíos que plantea el siglo XXI en torno a la soberanía.

En el marco del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Municipio llevará adelante una agenda de actividades que incluirá el acto central, el tradicional desfile y el almuerzo popular.

Río Grande, una vez más, reafirma su compromiso con la Causa Malvinas, sosteniendo el reclamo de soberanía de manera pacífica, con memoria activa y colectiva, renovando la convicción de no olvidar y seguir transmitiendo el significado de esta Gesta a las futuras generaciones.