“La gente nos pide que LLA sea gobierno en Tierra del Fuego”

Río Grande, 31/03/2026.- No sé si esto lo escuché o lo soñé, pero, en cualquier caso, es sorprendente que quienes no quieren hablar de elecciones estén planteando una posible llegada de la derecha a la gobernación de la provincia, con lo que ello implica. Tan sorprendente como que hablen de defender “las dos vidas” mientras condenan a muerte a niños con patologías cardiológicas infantiles o a abuelos apaleados todos los miércoles, además de la desocupación, el cierre de empresas y el vaciamiento del Estado.

LLA no puede explicar los tarifazos en servicios, combustibles, alquileres, transporte, los ataques a la prensa, a mujeres y hasta a niños discapacitados. Tampoco dónde están los “ahorros” por despidos en el Estado, recorte de jubilaciones, destrucción de la industria electrónica o recortes de coparticipación. ¿Es una opción?

Más allá de la necesidad de participación de los medios que, sin disimular nada, acompañan las políticas de los civiles de dictadura, sin que se les mueva un músculo y entrando en esa complicidad tan peligrosa que, solo por dar un ejemplo, le costó a la provincia 12.000 desocupados: el cierre de 10 fábricas, 600 desocupados en comercio, la provincia más endeudada en tarjetas de crédito y préstamos bancarios, 700 alumnos de escuelas privadas que pasaron a la pública… y así podríamos seguir.

Sueldos promedio de 1.495.000 pesos, ingresantes con 800.000 pesos, recorte de coparticipación que generó una pérdida de 50.000 millones de pesos en 2025 y un déficit de 87.000 millones. Desde diciembre están obligando a la provincia a solicitar adelantos de coparticipación por más de 30.000 millones mensuales.

No es necesario mencionar —o sí— que los representantes de LLA han votado proyectos como el RIGI, la ley de salmonicultura, el recorte a jubilados. Por decreto firmado el 1° de enero, el Gobierno desarticuló una política sanitaria que durante 15 años garantizó la atención y derivación de bebés y niños con enfermedades cardíacas en todo el país.

La pediatra Ana Esperanza, creadora del programa, advirtió que era «el que mejor funciona en la Argentina para resolver la patología cardiológica infantil». Especialistas alertan que la medida dejará a miles de bebés sin cobertura ni respuesta oportuna.

LLA ha cortado la cobertura de medicamentos a adultos mayores, provocando la muerte de muchas personas, como en Córdoba, donde murieron más personas por falta de medicamentos que durante la pandemia de COVID-19.

LLA es el mismo partido en el que, a principios de 2025, se destapó un escándalo por el cobro de desarraigos de empleados del bloque en la Legislatura provincial, que trabajaban con Graciania y Coto, y cuyos fondos se quedaba Santiago Pauli.

LLA es el partido de los “narco-diputados” como Villaverde o Spert y su estrecha relación con Fred Machado, hoy extraditado y detenido en Estados Unidos.

LLA también es responsable del vaciamiento de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se quedaron con 30.000 millones de dólares de los discapacitados a través de un sistema de coimas en el que la principal apuntada es la hermana de Javier Milei.

LLA es responsable de la quita de aranceles a la importación de teléfonos celulares, que destruyó la industria electrónica fueguina, provocando la pérdida de más de 4.000 empleos y la caída del circulante en la ciudad por más de 5.000 millones de pesos mensuales.

LLA votó la reforma laboral que le quitó a los trabajadores el derecho a indemnizaciones por despido, vacaciones, horas extras, aplicando el banco de horas y limitando el derecho a huelga. Incluyó el despido sin causa y otras inconstitucionalidades.

LLA impulsó el recorte a los jubilados, que en Tierra del Fuego son 14.750 y pierden mensualmente 1.113 millones de pesos y anualmente 113.000 millones. Esos jubilados perciben apenas 560.000 pesos mensuales, cuando la canasta básica es de 2.380.000 pesos. Esto fue votado por Pauli y Garramuño, al igual que todas las iniciativas anteriores.

Santiago Pauli, diputado de Tierra del Fuego, votó en contra del financiamiento educativo, aprobó la reforma laboral, el recorte a jubilados y apoya todos los proyectos del Ejecutivo que quitan derechos laborales, sociales, económicos y de salud o educación.

LLA en Tierra del Fuego ha recortado los envíos de coparticipación en más de 29%. Solo en febrero la provincia no recibió un peso. Son los principales responsables de la crisis, a lo que se suma el desmanejo de las autoridades provinciales en la administración de recursos.

LLA es responsable de que un niño que va a la escuela primaria deba pagar 700 pesos el boleto, porque quitaron el subsidio al transporte. Hoy un trabajador necesita más de 3.000 pesos por día solo para ir al trabajo.

LLA es responsable de la quita del Incentivo Docente, equivalente al 12% del salario de un docente en nuestra provincia.

LLA es responsable de un tarifazo en servicios como luz, gas y agua que supera el 500%, y del 300% en combustibles, con aumentos de 200 pesos en naftas en marzo.

LLA es responsable del abandono de las rutas nacionales como la Ruta N°3, de la privatización de Vialidad, del recorte en PAMI, ANSES y de la privatización de los ferrocarriles.

LLA es responsable de la venta de terrenos del INTA y de su privatización.

LLA es responsable del cierre de ENACOM, TELAM, el desfinanciamiento de universidades públicas, el CONICET, el INTI y la ciencia en general.

LLA apoyó el vaciamiento del Hospital Garrahan, evitando que miles de niños de todo el país sean atendidos en problemas de salud que requieren alta complejidad.

LLA es responsable del despido de más de 68.000 empleados públicos.

LLA aprueba la continuidad de 6 millones de planes, una cantidad sin antecedentes.

LLA silencia y defiende a Milei en el escándalo de la estafa $Libra, un desfalco por más de 4.000 millones de dólares en el que el principal apuntado es el presidente y un grupo de financistas encabezados por Hayden Davis. Cinco millones de dólares habrían ido a manos del mandatario argentino. Hay videos, grabaciones, chats y fotografías, pero la causa no avanza.

LLA impuso una devaluación del 118% en diciembre de 2023 y tampoco se hace cargo de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que ya llega al 40%, llevando a la pobreza a más del 72% de la población económicamente activa.

El 80% de la población cobra menos de un millón de pesos, cuando la canasta básica supera los 2 millones, sin incluir alquileres ni servicios.

LLA festeja y disfruta de los ataques, insultos y vulgaridades del presidente contra periodistas, políticos, mujeres, jubilados, profesionales y gobernadores, a quienes trata de “imbéciles” e “inútiles”, entre otros epítetos. A esto se agregan “mandriles”, “orcos” o “kukas”, términos preferidos por sus limitaciones intelectuales evidentes.

LLA es el único espacio político de argentina que se identifica con el genocida pueblo de Israel, que ha desatado una matanza de niños, niñas, hombres y mujeres desde hace 3 años, bombardeando escuelas y hospitales. Incluso algunos diputados piden que se apoye a los israelitas y hasta se los ha beneficiado con una pensión y hasta tierras en la Patagonia.

Después de todo esto, puede ser que haya quienes soliciten la llegada de este espacio político-religioso al poder ejecutivo provincial. También es obvio que son muchos los que se identifican con este tipo de representación: quienes reivindican el terrorismo de Estado durante el golpe militar de 1976, la desaparición de la ley de aborto libre, seguro y gratuito, quienes han dicho que son “superiores, intelectual y estéticamente”. En síntesis, la derecha en su máxima expresión: negacionismo, sectarismo, racismo, supremacía blanca y sionismo, todo en un mismo paquete.

Obviamente hay gente que apoya esto, y lo seguirá haciendo mientras la oposición siga sumando errores de todo tipo, haga silencio o demuestre una tibieza que asusta y deja desprotegido al campo nacional y popular como nunca antes.

Seguramente hay quienes quieren a la derecha gobernando Tierra del Fuego, porque “la ignorancia es atrevida”, pero los negocios son más fuertes y los cipayos son más de los que creemos.

www.lalicuadoratdf.com.ar