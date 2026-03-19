LA CONCEJAL ARCE DECLARÓ DE INTERÉS A LA ATLETA RIOGRANDENSE, DANIELA BAYERQUE

Rio Grande 19/03/2026.- La concejal Alejandra Arce del bloque Provincia Grande declaró de Interés a la atleta riograndense Daniela Bayerque que se prepara para participar este fin de semana de la carrera Valhöll by UTMB 2026 – 85 km – trail, que tendrá lugar en la ciudad de Ushuaia.

Se trata de una prestigiosa carrera de Trail Running que se llevará a cabo del 18 al 22 de marzo de 2026. Dicha propuesta pertenece a la UTMB World Series, disponiendo la competencia de diversos kilómetros, desde 12K a 30K en la ciudad de Ushuaia. La actividad articula el rendimiento físico del trail running con el paisaje característico del sur de la provincia, siendo esta una de las carreras más australes del mundo.

Durante el encuentro, la edil destacó el compromiso, la disciplina y el esfuerzo de la atleta en esta próxima competencia de larga distancia, poniendo en valor el rol de las mujeres, siendo este motor de desarrollo personal y de la comunidad.

“Creemos que el deporte no es solo una herramienta fundamental de inclusión social, de desarrollo personal y para fomentar hábitos saludables, sino también por promover valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo”, expresó la concejal.

Asimismo, subrayó la importancia de acompañar y visibilizar a las mujeres que cada vez más se suman a esta disciplina deportiva en representación de la ciudad: “Es un orgullo poder reconocer a las mujeres deportistas que llevan el nombre de Río Grande a cada desafío que se proponen. La dedicación de Daniela es un ejemplo para toda la comunidad”.

La atleta, por su parte, continúa su preparación con el objetivo de completar esta exigente competencia, que se desarrollará en los próximos días en la capital fueguina. Este reconocimiento busca acompañar y poner en valor su esfuerzo deportivo.