La Anónima no compró los supermercados libertad, solo la marca, inventario, y el traspaso de 1600 empleados.

- Caída en ventas: El segmento de supermercados registró una baja del 4.22% en sus ventas, reflejando el impacto directo de la pérdida del poder adquisitivo en el mercado interno.
- Aumento de la morosidad: La empresa informó un cargo por incobrabilidad de $19,255 millones, lo que representa casi siete veces más que los $2,830 millones del periodo anterior, evidenciando una crisis en la cadena de pagos de sus clientes.
- Rentabilidad bajo presión: Las ganancias netas cayeron drásticamente, representando apenas el 0.65% de los ingresos totales. El resultado antes de impuestos se desplomó de $34,426 millones a $7,475 millones.
- Desempeño por sectores: Mientras el consumo masivo retrocede, su negocio frigorífico mostró un crecimiento del 57.71%, impulsado mayormente por las exportaciones.
- Desmentida de cierre: Ante versiones sobre posibles quiebras o cierres, el Director General de la cadena, Nicolás Braun, aseguró la continuidad de todas las sucursales y desmintió los rumores de quiebra, calificando la situación como un desafío de rentabilidad pero no de cese de operaciones.
- Contexto del sector: La empresa reconoce que «está costando muchísimo ser rentables» debido al «parate» económico y la suba de costos operativos.
- Adquisición estratégica: Este mes, se reportó que La Anónima se quedó con 12 sucursales que pertenecían a otra cadena (Hipermercado Libertad), lo que involucra la incorporación de aproximadamente 1,600 empleados y un nuevo centro logístico.
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La compra de las 12 sucursales de Hipermercado Libertad por parte de La Anónima (anunciada este mes) se explica por una estrategia de expansión nacional que separa el negocio minorista de la deuda financiera inmediata.Aunque la empresa reportó una mora récord de sus clientes, la operación se sustenta en los siguientes pilares:
- Deterioro vs. Expansión:
- La deuda de $19,255 millones corresponde a «cargos por incobrabilidad», principalmente por las compras financiadas de sus clientes con tarjetas de crédito propias.
- Este monto impacta en la rentabilidad actual, pero no agota la liquidez ni la capacidad de inversión de la empresa para activos estratégicos.
- Estructura de la Operación:
- Adquisición de «Fondo de Comercio»: La Anónima no compró los edificios, sino la operación comercial (marca, inventario, logística y el traspaso de 1,600 empleados).
- Inmuebles: El Grupo Libertad retiene la propiedad de los terrenos y centros comerciales (Paseo Libertad) para enfocarse en el negocio inmobiliario (real estate), cobrando alquiler a La Anónima.
- Fuentes de Ingresos:
- A pesar de la caída del 4.22% en ventas de supermercados, su negocio frigorífico creció un 57.71%, aportando un flujo de fondos genuino gracias a las exportaciones.
- La empresa busca «licuar» costos fijos mediante una mayor escala federal, llegando a provincias donde no tenía presencia como Córdoba, Tucumán, Salta y San Juan.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
- Deterioro vs. Expansión: