JUNTO A TURISMO, ESTUDIANTES DE LA UNTDF REALIZARON UNA SALIDA PEDAGÓGICA EN LA ZONA NORTE

Rio Grande 01/03/2026.- Estudiantes junto a docentes de la carrera de Turismo de la Universidad Nacional Tierra del Fuego participaron de una salida de campo por la zona norte de la provincia junto a la Subsecretaría de Turismo del Municipio de Río Grande. La actividad fue en el marco de una propuesta pedagógica orientada al reconocimiento del patrimonio natural y cultural del territorio.

El Municipio de Río Grande, mediante la Subsecretaría de Turismo, acompañó a un grupo de estudiantes y docentes de la carrera de Turismo de la UNTDF (sede Ushuaia), a una salida de campo con fines pedagógicos por la zona norte de la provincia.

La actividad incluyó visitas a diferentes puntos emblemáticos del territorio fueguino como Cabo Peña, Cabo Domingo y Cabo Nombre donde las y los participantes profundizaron sus conocimientos sobre los procesos naturales que dieron origen a estos paisajes, así como sobre la historia del lugar y su relevancia en la construcción de la identidad regional.

En ese marco, Río Grande se consolidó como un aula abierta para comprender en el territorio los contenidos vinculados a la historia natural y cultural de la provincia. La experiencia posibilitó que las y los estudiantes reconozcan el potencial turístico, educativo y patrimonial que posee esta región, poniendo en valor el entorno en el que habitan y que fortalezcan su formación profesional.

Desde el Estado Municipal se destacó la importancia de generar este tipo de articulaciones con la Universidad pública, en pos de seguir promoviendo instancias que vinculen la formación académica con el territorio y que contribuyan a la puesta en valor de los atractivos naturales y culturales de Río Grande y su zona de influencia.

A partir de estas acciones conjuntas, el Municipio reafirma el compromiso de impulsar constantemente propuestas que promuevan el conocimiento, el arraigo y el desarrollo local, poniendo en relieve todo lo que la zona norte de Tierra del Fuego tiene para compartir y enseñar.