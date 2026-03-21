Rio Grande 21/03/2026.- El presidente de Agroactiva, la empresa publico privada del Municipio de Rio Grande, Juan Pablo De Luca, dio detalles de las propuestas que se les hicieron llegar a la delegación china que visitó nuestra cuidad, encabezada por el Embajador Wan Wei. El funcionario sostuvo que » recorrimos todo este campo, toda esta rama de la agroindustria, los agroalimentos, es un campo que a ellos les interesa mucho, al igual que las energías y los minerales, son los tres campos que a ellos les interesan para crecer en términos de inversiones, en términos de intercambio comercial.

Pero me interesa lo que ocurrió en Río Grande, Juan Pablo, porque se generó muchísima expectativa a partir de esto.

China ya tiene inversiones en Tierra del Fuego, en la electrónica particularmente, y yo creo que se abre, no digo que hoy ni mañana, pero se abre un panorama importante en lo que tiene que ver con el futuro de nuestra ciudad.

Como decís vos, Armando, China ya es un.

Es el principal socio comercial de nuestra ciudad.

Para que se una idea, de empresas chinas vienen aproximadamente el 55% de las compras que hacemos al exterior.

Entonces ahí se convierte en principal socio comercial.

Esto creció en los últimos 20 años y se consolidó en los últimos veinte años.

¿Por qué?

Principalmente por la industria electrónica.

Las principales piezas, partes e insumos vienen de empresas chinas.

Los chips los fabrica china.

Claro.

Bueno, entonces esto realmente hoy parece, hoy quizá es una idea decirlo, pero el dato es contundente.

El 50 de los bienes manufactureros de todo el mundo provienen de China.

Entonces estamos hablando de la principal economía del mundo.

Y una comitiva encabezada por el embajador Wan Wei, que es la principal jerarquía del gobierno chino en la Argentina, estuvo una semana visitando nuestra provincia y durante dos días nuestra ciudad.

Juan, en cuanto a lo que te compete, en el caso de RG Activa, ¿Qué posibilidades le ves en esto de la soberanía alimentaria?

Porque ellos tienen una tecnología realmente no de punta, sino de recontra punta, están adelantados 40 años, creo.

Entiendo que eso para Río Grande sería una puerta importante que se podría abrir.

Sí, la verdad que en particular me toca presidir Río Grande Activa, que tiene la marca Alimentos, con la cual venimos ya desarrollando de forma concreta, produciendo alimentos frescos en la ciudad de Río Grande para toda Tierra del Fuego.

Y bueno, como decís, todo este campo, toda esta rama de la agroindustria, los agroalimentos, es un campo que a ellos les interesa mucho, al igual que las energías y los minerales, son los tres campos que a ellos les interesan para crecer en términos de inversiones, en términos de intercambio comercial.

Y bueno, nosotros como gobierno local, encabezado por Martín Pérez, venimos trabajando mucho en la agroproducción de alimentos.

A mí me tocó describir un poco el proceso frente a la comitiva, cómo arrancamos en el año 2020 produciendo alrededor del 2% de los alimentos frescos que consumimos en nuestra ciudad y hoy estamos alrededor del 10%.

Esto se hizo con políticas del Estado local, pero obviamente articulando muy fuerte con el sector privado.

Exacto, en ese punto ellos se preocupan mucho por la seguridad jurídica.

Juan, ¿Río Grande está preparado para darle garantías de que las inversiones que realicen en caso de que se concreten, tienen asegurado, valga la redundancia, la seguridad jurídica necesaria como para hacer esas inversiones, para desarrollar proyectos en las áreas que ellos lo vean que se puede hacer?

Mirá, es un tema lo de la seguridad jurídica, porque no es simplemente la seguridad para sus inversiones, hoy no estaría solamente pasando por el marco jurídico local o nacional, estamos hablando que es la principal economía del mundo y que hoy estamos viendo esto, una serie de conflictos globales donde Estados Unidos busca de alguna forma trabar, o sea, lo dice explícitamente el presidente Donald Trump también, que su principal adversario es China y en este lugar estratégico, muy periférico, es decir, lejos de los principales centros económicos y políticos del mundo, pero estratégico por los pasos bioceánicos, por la proyección antártica del Atlántico Sur, bueno, es un problema grande eso para darle seguridad, por eso nosotros lo que proponemos también, y lo hemos conversado también con la comitiva del embajador y también atendiendo a nuestra escala como municipio, como empresa municipal, proyectos realizables de baja y media escala, de corto plazo, donde podamos demostrar que se puede ir conociéndonos también como socios, pero desde este lugar, ¿No?

Sí, yo me refería a eso, Juan, por ejemplo, por eso te lo consulté, porque yo me refería, por ejemplo, la creación de invernaderos, que ellos los arman en 24 horas y te pueden techar una hectárea, sistemas de riego computarizado, sistemas de hidroponía, sistemas de ventilación, sistemas de energía alternativa, como por ejemplo se me ocurre alimentar esos propios invernaderos con energía eólica para poder calefaccionar y hacer funcionar los sistemas de riego, a ese tipo de tecnología, como vos decís, rápida y que puede rendir en el mediano y corto plazo.

Mira Armando, describiste bien concreto el primer proyecto que nosotros le propusimos, que es un parque agroproductor.

¿Qué es eso?

Es producción fruti hortícola bajo cubierta con tecnología, tecnificado con tecnología y también basado su sistema de producción energética en base a renovables, que en nuestro caso eólica también propusimos por el potencial de Riberan.

La verdad que no estamos hablando de cosas por ahí si lo hubiésemos dicho por ahí hace 20 años, 25 por ahí, era una apuesta muy grande, hoy es lo que está sucediendo en el mundo.

Estamos hablando de todas tecnologías consolidadas, no es el hidrógeno verde, son todas tecnologías consolidadas y es de baja escala y a nosotros nos ayudaría mucho, nos ayudaría mucho porque también reemplazaríamos parte de lo que se importa.

Bueno, ya hablamos mucho nosotros y tenemos como política del Estado local la soberanía alimentaria, la importancia de producir acá en este caso sí al traer un socio de afuera también, y esto está sobre la mesa, tener una pata también exportadora y eso está bien porque también le da un poco de salud fiscal a todo lo que es la producción foína, que tanto nos critican desde Buenos Aires, que somos meros importadores y no exportamos.

Y ahí hay un proyecto bien concreto que ellos lo están evaluando, nosotros esto lo tenemos bastante desarrollado, porque imagínate que algo muy parecido lo tenemos en la misión salesiana, otra parte la tenemos puesta también en nuestros viveros municipales, sabemos bien de qué se trata, entonces es algo que tenemos mucha confianza para poder desarrollar

con respecto a otras opciones que se presenten, más allá de lo que tiene que ver con alimentos y producción de hortalizas, verduras y todo esto.

¿Viste alguna otra área en la que estén interesados particularmente o que vos hayan tomado nota para en una próxima reunión tratarlos?

Sí, mirá, además de la producción de agroalimentos, como bien nos decía, que fue horticultura y bajo cubierto tecnificada, y también está el proyecto del frigorífico, eso también es bien concreto, aparece como un potencial grande y también aplicable a corto plazo, que es el desarrollo de circuitos turísticos locales en Río Grande.

Estamos hablando que nos transmitían el embajador y su equipo, nos transmitían que el turismo antártico está teniendo mucho crecimiento en términos de popularidad en China, y bueno, cuando se habla de turismo antártico tenemos que hablar indefectiblemente de que tiene que pasar por Tierra del fuego, el 90% del turismo antártico marítimo pasa por nuestra provincia.

Y bueno, ya lo ve Toluin, que está modificando también, también su matriz económica, principalmente hacia el turismo.

Río Grande se tiene que insertar en esta actividad de la provincia y nosotros podemos ser esa puerta de entrada al fin del mundo.

Estuvieron muy interesados y bueno, estamos hablando de incorporar a Río Grande en un circuito turístico local, con productos como un circuito gastronómico, un circuito cultural, obviamente que incluye a Malvinas, porque también tenemos causa común hace mucho tiempo con la República Popular de China.

Ellos nos apoyan en el Comité de Descolonización de Malvinas, nuestra causa Malvinas, y nosotros los apoyamos en su reclamo de una sola China.

Esto se repitió en todas las conversaciones con el embajador, lo digo abiertamente porque es algo que el embajador tenía muy en claro, obviamente.

Y después el circuito obviamente ambiental, que llama mucho la atención en nuestra provincia.

Tenemos una de las rutas escénicas más lindas, te diría, del mundo.

Y bueno, esto sí lo ven con mucho potencial, sí identificaron una principal barrera que está sucediendo ahora, que es el visado tan dificultoso que pone la Argentina para los ciudadanos chinos.

Claro, por eso te iba a preguntar, este alineamiento tan carnal con Estados Unidos, evidentemente en algún momento rebota y en algún momento se convierte en la piedra en el zapato para.

Para este tipo de proyecciones a mediano y largo plazo.

Bueno, lo último Juan, ¿Acordaron algún próximo encuentro?

¿Va a haber una nueva visita?

¿Hay posibilidades de que ustedes viajen a China?

¿A ver empresas que estén interesadas en esto?

Porque me parece que también esto correspondería que una delegación viaje a China y vea in situ fábricas como Huawei, por ejemplo, se me ocurre, Bike y otras tantas que están haciendo inversiones en todo el mundo, y ya no solamente en un determinado proyecto, sino en varios.

Por eso te decía yo, energía eólica, energía solar, infraestructura, hay un montón de áreas en las que China ha avanzado muchísimo y hoy está en el mundo.

Con el tema de los puertos, por ejemplo, es uno de los principales.

China tiene puertos prácticamente a lo largo de toda Latinoamérica.

Sí, mirá Armando, tenemos comprometida una reunión también con la comitiva y algunas empresas en Buenos Aires para el mes próximo.

De ahí ellos nos prometieron una reacción a toda la documentación que nosotros les entregamos y las iniciativas.

Y bueno, obviamente se habla también, están muy interesados en poder hacer un hermanamiento con una ciudad que se llama Benji en China.

De hecho se elaboró una primer carta de intención al respecto, se le inventó al intendente a viajar.

La verdad es que más allá del viaje en sí, si ocurre, lo más importante es poder trabajar la letra chica de todo esto, porque, y esto la verdad, por experiencia misma, hay que trabajar muy bien los acuerdos, muy bien antes de ejecutarlos, porque después uno se lleva sorpresas y no lo digo obviamente por los chinos, digo por absolutamente cualquiera y a todos le cabe el sayo.

<<entonces hay que trabajarlos previamente.

¿Por qué?

Porque es la mejor forma también de tener seguridad jurídica, como decías vos, Armando.

A mí me preocupaba mucho ese punto porque teniendo en cuenta todo esto que hablamos a lo largo de esta nota, en algún punto ellos exigen también ese tipo de garantías.

Y para la gente que nos está escuchando, tener garantías jurídicas significa que las inversiones que se puedan llegar a hacer tengan un recupero en algún momento y que Tierra del Fuego y en este caso Río Grande, sean garantes de esa recuperación, por supuesto.

Así que esperemos que esto funcione realmente Juan, me alegro muchísimo de todo este trabajo que ha realizado y te comento que van a tener que empezar a producir más pollo porque fuimos a comprar y se habían agotado.

Bueno, hay pollos frescos en este momento.

En este momento hay pollos frescos en el Canto del Viento, así que si no llegas a conseguir Armando, avísame y ahí lo solucionamos, porque en este momento estamos en un momento de faena, entonces es un buen momento para el que le gusta el pollo fresco.

Y después obviamente también se van a encontrar en el Canto del Viento, se van a encontrar con la posibilidad de los tomates, ajíes y también a partir de la semana que viene, o ya estamos calculando de este fin de semana y la semana que viene ya poner a la venta los ajos violetas, que se los pido que no se los los pierdan, que son de excelente calidad.

Excelente, pero aparte el sabor, el sabor, los que los han.

Los que los hemos probado, por lo menos hacer un ajo en una sartén, un ajo violeta en una sartén y tirar un pedazo de carne arriba, es un placer.

Así que no se los pierda.

Los pollos, bueno, ya los conocemos, son pollos con sabor a pollo, como decimos acá.

Juan, muchísimas gracias por atendernos.

Muchas gracias a vos.

Fuente: Resumen Economico