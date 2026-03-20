“Jorge Martín: del poder municipal a las presiones contra el control y la prensa”

Rio Grande 20/03/2026.- La extensa gestión de Jorge Martín como intendente de Río Grande dejó huellas en la infraestructura y el crecimiento urbano de la ciudad. Sin embargo, también estuvo marcada por episodios que pusieron en duda la transparencia institucional y su relación con los órganos de control y los medios de comunicación.

Uno de los episodios más controvertidos de la gestión de Jorge Martín en Río Grande fue la denuncia publicada por La Licuadora TDF sobre presiones ejercidas desde el Ejecutivo municipal hacia vocales del Tribunal de Cuentas. Según el medio, Martín —cuando su secretario de Finanzas, Jose Labroca, era parte clave de la administración— habría intentado condicionar el accionar de los órganos de control, lo que generó un fuerte cuestionamiento institucional.

Contexto de la denuncia

Origen: Publicaciones de La Licuadora TDF, medio local de Tierra del Fuego.

Publicaciones de La Licuadora TDF, medio local de Tierra del Fuego. Contenido: Se señalaba que el intendente y su equipo buscaban “apretar” a vocales del Tribunal de Cuentas municipal.

Se señalaba que el intendente y su equipo buscaban “apretar” a vocales del Tribunal de Cuentas municipal. Labroca dijo en aquel momento que «si los vocales no se adaptaban a los criterios del intendente iban a tener que dejar sus cargos»



Motivo: El Tribunal de Cuentas había objetado procedimientos administrativos y financieros del municipio.

El Tribunal de Cuentas había objetado procedimientos administrativos y financieros del municipio. Impacto: La denuncia puso en debate la independencia de los órganos de control y la transparencia de la gestión.

Repercusiones

Institucionales: El episodio alimentó la percepción de concentración de poder en la intendencia.

El episodio alimentó la percepción de concentración de poder en la intendencia. Políticas: Se convirtió en un argumento de la oposición para cuestionar la continuidad de Martín en el cargo.

Se convirtió en un argumento de la oposición para cuestionar la continuidad de Martín en el cargo. Ciudadanas: Generó desconfianza sobre el manejo de fondos públicos y la relación entre Ejecutivo y organismos de control.

Balance

Dimensión Señalamientos positivos Críticas derivadas Gestión financiera Obras y expansión de servicios Denuncias de presiones al Tribunal de Cuentas Institucionalidad Municipio fortalecido como actor central Sospechas de debilitamiento de controles Política Liderazgo prolongado y continuidad Acusaciones de prácticas autoritarias

En síntesis, la denuncia de La Licuadora TDF sobre Jorge Martín expuso tensiones entre el Ejecutivo municipal y los órganos de control, y se convirtió en un símbolo de las críticas a su estilo de conducción: obras y crecimiento por un lado, pero también cuestionamientos por transparencia y respeto institucional.

El conflicto con el Tribunal de Cuentas

Durante su mandato, Martín fue denunciado por La Licuadora TDF por presionar a vocales del Tribunal de Cuentas municipal, en momentos en que su secretario de Finanzas ocupaba un rol clave en la administración. El señalamiento apuntaba a intentos de condicionar la labor de quienes debían fiscalizar el manejo de fondos públicos.

La carta documento contra la prensa

Lejos de aclarar la situación, Martín respondió enviando una carta documento al medio, intimando por la publicación. Este gesto fue interpretado como un intento de acallar voces críticas y tensionó aún más la relación entre el Ejecutivo y la prensa independiente.

Balance de gestión: luces y sombras

Logros: expansión de servicios básicos, pavimento, alumbrado y espacios públicos.

expansión de servicios básicos, pavimento, alumbrado y espacios públicos. Sombras: denuncias de presiones institucionales, concentración de poder y confrontación con medios críticos.

denuncias de presiones institucionales, concentración de poder y confrontación con medios críticos. Impacto político: el desgaste acumulado tras tres mandatos consecutivos y los cuestionamientos por transparencia marcaron el final de su ciclo en la intendencia.

Conclusión

La figura de Jorge Martín sintetiza una paradoja: un intendente que impulsó obras y consolidó al municipio como actor central, pero cuya gestión quedó atravesada por denuncias de presiones y un estilo de conducción que debilitó la confianza en los mecanismos de control y en la libertad de prensa.

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