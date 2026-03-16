Ivana Ybars: «Hoy el municipio sufre un 40% de reducción en la recaudación»

Río Grande, 16/03/2026.- La secretaria de Desarrollo Social, Género y Diversidad, en diálogo con Resumen Económico, realizó un análisis de la realidad social de nuestra ciudad y remarcó la cantidad de despidos que se han generado en los últimos tiempos, donde detrás de cada desocupado hay una familia y una situación muy grave que se complejiza más cada día.

En este marco, Ybars sostuvo que el cierre de empresas también genera una menor recaudación, que hoy sufre una reducción del 40% en los ingresos municipales. “Somos un proyecto político que cree en la justicia social, en el trabajo, en el orden. Un poco lo que se analizaba recién: lo que hoy pasa en la provincia, donde compañeros y compañeras del gobierno provincial no saben si van a cobrar escalonado, como en la época de Fabiana Ríos. Es duro para todos y la verdad es que ahí es donde tenemos que hacer uso de la capacidad para desarrollar políticas públicas que den respuesta a la gente”.

La funcionaria hizo hincapié en la necesidad de “hacer eficiente el recurso escaso, porque tenemos que pensar en el futuro de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y un poco eso es lo que nos impulsa Martín Pérez todos los días: poder pensar lo que hacemos con muchísima cautela en el día a día, pero sin dejar de mirar el largo plazo”.

“El modelo de gestión —agregó— que tiene Martín Pérez en la cabeza es atender lo cotidiano todos los días, pero también sin perder de vista lo importante hacia adelante y ver cómo lo hacemos. Ahora estamos administrando la escasez. En otras notas dijimos: viene una persona y necesita que la acompañemos, y hoy también sucede eso. Pero nosotros tenemos que poner el ojo más clínico y priorizar situaciones de mayor vulnerabilidad sobre otras, porque no podemos dar respuesta a todo. Tenemos escasísimos recursos. Entonces tenemos que empezar a contarnos las costillas, y es muy triste porque tenemos una ciudad que lo tiene todo: futuro, proyección, buena calidad de vida para las vecinas y los vecinos”.

“Nosotros creemos en un modelo de transversalidad de las políticas sociales, donde mi área —con programas alimentarios y comedores— se articula con el área de Salud, que es clave. Ya hemos escuchado a Martín Pérez y a Agustín Pérez, secretario de Salud, decir que se han invertido 10 mil millones en salud. Es muchísimo el soporte que brindamos en ese sentido, pero también brindamos un apoyo muy grande en deportes, se han entregado terrenos, tenemos una política de innovación constante. Entonces tratamos de hilvanar todas las políticas sociales para que la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas sea la mejor posible”.

La nota completa en el audio a continuación.