Guadalupe Zamora. «Se perdieron 12 mil empleos registrados en dos años»
PorArmando Cabral
Rio Grande 29/03/2026.- La presidenta del Concejo Deliberante, cuestionó duramente al gobierno provincial y nacional y respecto del primero, sostuvo que «no nos puede seguir dando lo mismo que en Tierra del Fuego haya clases o no haya clases, que en Tierra del Fuego se dé salud, haya salud o no haya salud, haya cobertura para los discapacitados o no, que la obra social esté financiada o esté desfinanciada» La concejal, fue muy directa respecto de la perdida de empleos en la provincia, a la falta de respuestas del gobierno y los mismos portales y los mismos mecanismos que utiliza el gobierno provincial y los ha utilizado para desprestigiar a cada dirigente que se ha opuesto o que ha manifestado una crítica a la gestión provincial.
La presidenta del cuerpo deliberativo local, no ahorro criticas para con el gobierno nacional y el provincial, particularmente por la cantidad de desempleo que se generó en los últimos dos años y que calculó en unos 12 mil puestos menos desde que asumió Milei:
En dialogo con Resumen Económico, en Radio Provincia, esto decía la funcionaria.
Bien, aquí estamos escuchando las atrocidades que ha dicho la Ministra de Energía en el día de ayer respecto de los medios y, la llamábamos precisamente para consultarla sobre este tema que usted puso en la agenda y que tiene que ver con el empleo, la garantía, garantía de poder generar empleo en Tierra del Fuego, la posibilidad de que esto empiece a cambiar de alguna manera, porque la verdad es que vamos para atrás a un ritmo realmente impresionante, se pierde empleo, se pierde consumo, se pierden venta.
Ayer nos decían que 600 empleados de comercio ya han quedado en la calle.
La verdad que el panorama lejos de mejorar parece que cada vez está peor Concejal.
Así es Armando, me parece que también es importante poder plantear esto que vos venís diciendo.
Para nosotros si el gobierno nacional tampoco plantea cambiar el rumbo de su modelo económico, lamentablemente vamos a terminar perdiendo más puestos de trabajo, por más que el ministro stulgando difundiendo determinados cuadros con estos números, sobre todo como decíamos en el sector del comercio, en el sector de las pequeñas empresas, donde se ve muy afectada la situación hoy por hoy lamentablemente en nuestra provincia no estamos ajenos a todo lo que está pasando y a todo lo que estamos viviendo.
Por eso me pareció nosotros oportuno y al cuerpo de concejales poder explayarnos en primer lugar respecto de la situación de la empresa Aires del Aires del Sur, por además esta situación que esperemos no se repita con el resto de las fábricas, Armando, esta modalidad de desaparecer y dejar a todos los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad, sin respuesta, sin una instancia de negociación por lo menos para el cobro de los salarios adeudados, para el cobro de las indemnizaciones.
Por lo tanto hoy la preocupación es mucho más importante.
Otro de los detalles que estuvimos nosotros cuando participamos de la reunión que fue convocada la semana pasada por la Unión Obrera Metalúrgica y los trabajadores de Aires del Sur, era la situación de que el próximo 31 de marzo finaliza la garantía laboral que ha firmado en su momento el año pasado la unión de empresas aparte con la Unión Obrera Metalúrgica luego de los 9 días de paro que tuvo la Unión Obrera Metalúrgica, cuando anuncia el gobierno nacional la eliminación de los aranceles a las importaciones a los productos que fabricamos en Tierra del Fuego, ¿Fue alguno de ellos que se firmaba estos acuerdos para, sobre todo, no se han descontado esos días los saberes de los trabajadores y mantener por lo menos la estabilidad de los trabajadores que se encontraban prestando servicio, más allá de aquellos contratos que finalizaban?
Por ejemplo, ha sido la U, no sé si me escuchas bien, ha sido la U muy clara respecto de este tema, de que el 31 de marzo aparte, va a dar por finalizada este acuerdo y no se va a prorrogar como pretendía la Unión Obrera Metalúrgica, que sea por 180 días más.
Por lo tanto la preocupación se extiende aún más y se profundiza.
Por lo tanto nosotros entendemos que tenemos que estar con los trabajadores, acompañando a los trabajadores del sector industrial, obviamente, como de otros sectores, como por ejemplo el del comercio.
Ya durante estos dos años llevaba más de 400 despidos.
Ahora son 600, Guadalupe.
¿Cómo 600 son ahora?
Lo dijo hoy a la mañana Daniel Rivarola.
Exactamente.
Sumado a todo lo que se ha destruido en el sector textil por completo, donde hubo ya por lo menos 2.000 empleos, menos el sector electrónico, bueno, unos 12.000.
Nosotros, según nuestras estimaciones de nuestros consultores, Estamos hablando de 12.200 empleos registrados perdidos en estos dos últimos años.
Pero bueno, si la situación no cambia a nivel general, a nivel nacional, es muy difícil que esto pueda revertirse.
Por eso nosotros decimos que en estas situaciones tiene que intervenir el gobierno nacional, el gobierno provincial y estar trabajando en proyectos de desarrollo, pero siempre va acompañado de una economía macroeconómica o de una economía, obviamente que posibilite estas cuestiones, este incremento de las importaciones de manera indiscriminada, sumado el aumento de las tarifas en este contexto internacional de guerra.
Es una situación muy compleja la que estamos viviendo.
Hoy dábamos a conocer que la nafta aumentó seis veces en marzo y ese aumento fue del 19 por ciento, es decir, un promedio de 100 pesos cada cinco dias
Este mes no va a haber ningún tipo de regulación, de hecho no hay ninguna regulación y me parece que si no se entiende que cada aumento de nafta, es un aumento del costo de vida también.
Estamos complicados, Concejal, porque todo se traslada, todo ese costo se traslada a la canasta básica, a los alimentos, a la ropa, medicamentos, a todo esto.
Yo me parece también Armando, en este sentido, por eso a veces necesitamos que nuestros representantes a nivel nacional, nuestros diputados y nuestros senadores pongan palabra ante el gobierno nacional y en el Congreso, en el Senado, en diputados, de esta situación, porque pareciera que nosotros acá somos unos privilegiados por vivir en Tierra del Fuego.
Y realmente por eso también hicimos otro proyecto de comunicación en rechazo al aumento de las tarifas del gas.
Ya lo veníamos haciendo el año pasado, yo el año pasado incluso participé de la audiencia pública que se hizo sobre el tema del aumento de las tarifas, planteando lo mismo que planteamos ahora.
Nosotros en el sur de nuestro país necesitamos el gas, pero por una cuestión vital para la vida diaria, no es una cuestión de un privilegio o un lujo, para nosotros es una necesidad durante todo el año, no solo para el desarrollo de la vida cotidiana, sino también para el comercio y para la industria, o sea, va todo acompañado, el tema de las tarifas.
Por supuesto, en este caso el precio del combustible se traslada inevitablemente al aumento de bienes y servicios.
Acá en Tierra del Fuego, por ejemplo, mira, yo hace poquito fui, mamá tiene mi bebé un mes y medio, yo curse un embarazo de alto riesgo, la última etapa del último trimestre del embarazo, por lo tanto no tenía que manejar, ni tenía que moverme y dejé prácticamente de usar el vehículo.
Yo en diciembre mi vehículo lo cargaba al tanque con una nafta y pagaba 46 mil pesos.
Ahora que volví a la actividad, volví a pagar y a llenar mi tanque y pagué 78 mil pesos diciembre, a finales de marzo.
Y eso lo vemos todos todo el tiempo,.
Que no hubo ningún aumento salarial que ni siquiera se acercara a esto.
Recién veía, por ejemplo, las jubilaciones aumentan 2,5% en 300 mil, 380 mil pesos son 30 mil pesos, es decir, no alcanza un kilo de carne que hoy ya vale 29 mil 900 pesos.
Lo que digo es que no hay salida y el gobierno nacional redobla la apuesta, mientras que el gobierno provincial tampoco está dando mucha respuesta, ¿No?
Exactamente.
Yo.Es así como vos planteás, ¿No?
Esto que suban las tarifas, que suba el combustible, que suba la carne, que suba la tasa básica y que no suban los salarios de los trabajadores y las trabajadoras que terminan siendo las víctimas de esto que es un modelo de ajuste indiscriminado que tiene el gobierno nacional.
Porque además acordémonos que se retira de todas las cuestiones que también hacen a los sectores vulnerables y a los sectores productivos y los sectores trabajadores en el acompañamiento tanto en salud, tanto en educación, tanto en el desarrollo de distintas cuestiones que quizás antes estaban de la vivienda.
Y tenemos un gobierno provincial, como vos decís, Armando también, en un contexto también complejo, obviamente, que no se escapa a esta situación, pero que además nos agarra, creo yo, por más que el Gobernador no le guste, cuando determinado sector político critica, pero no nos queda tampoco otra alternativa, y lo digo sanamente, aunque algunos opten por una actitud mucho más pasiva que también es respetable, a nosotros nos parece que también hay que poder decir las cosas que a nosotros nos parecen que pensamos y que necesitamos decir, porque no nos puede seguir dando lo mismo que en Tierra del Fuego haya clases o no haya clases, que en Tierra del Fuego se dé salud, haya salud o no haya salud, haya cobertura para los discapacitados o no, que la obra social esté financiada o esté desfinanciada.
Digo, no nos puede seguir dando lo mismo con un gobierno provincial que ya está hace seis años y hoy estamos en una de las peores crisis, peor en términos inclusive en capacidad productiva, en desarrollo productivo que en la pandemia.
Entonces no nos puede seguir dando lo mismo, por más que al Gobernador le moleste que determinado función, determinado dirigente, determinado partido político tome la actitud que tome.
Nosotros creo que hemos brindado y se han brindado los acompañamientos y los consensos para poder obtener y brindar las mejores herramientas legislativas a los gobiernos ejecutivos que tienen por supuesto la responsabilidad de llevar a cabo toda la política pública de la provincia.
Pero también es un momento de hacer una autocrítica y poder hacer el mea culpa de que no se hizo lo que se tenía que hacer o de que no se hizo absolutamente nada, que han sido en los últimos años promesas solamente para los títulos de los portales y de los diarios y que lamentablemente eso no se ha visto traducido en generar empleos obviamente para el sector privado en este caso.
No, no, no.
Ayer la ministra de Energía, dijo textualmente que quienes hablamos o cuestionamos esto, dice textual, dijo textualmente que hablamos boludeces, tanto medios de comunicación como redes sociales, precisamente por esto, por cuestionar cosas que no se pueden explicar, como esta nueva situación de Terra Ignis, o el empleo de los 260 personas de YPF que van a quedar no sé dónde, 88 millones de dólares en pasivos ambientales, que no se puede explicar dónde están, 28 millones de dólares que supuestamente se adelantaron para pagar los salarios, que tampoco sabemos dónde están.
Entonces cuando uno pregunta esto, cuando uno cuestiona, critica que es nuestro trabajo, además dice boludeces según el ministro.
Entonces la verdad que estamos complicados, La.
Ministro dirá boludeces, la ministro súper poderosa, con un súper currículum capaz de todo, pero que de explicaciones, porque esto de ministros que les molesta que uno pregunte, me hace acordar mucho a Adorni cuando le quieren pregunta y que dé explicaciones.
Hay que pedirle disculpas, apenas sos un periodista, yo lo lamento, es parte de la actividad de un funcionario público dar explicaciones y también poder hacer un mea culpa si estás capacitado o no para estar donde estás.
Hoy la provincia está en un nivel de obra pública que es un desastre, pero ella ha sido ahora premiada siendo ministra de Energía.
Cuando yo escuché una nota también que le hizo un colega, que señor Puebla, que le preguntó simples cuestiones, también se molestó mucho.
Hoy escuchaba al gobernador también hablar de portales que no difunden información oficial.
Y.
Que hablan bien de dos o tres y mal del resto.
Digo, los mismos portales y los mismos mecanismos utiliza el gobierno provincial y los ha utilizado para desprestigiar a cada dirigente que se ha opuesto o que ha manifestado una crítica a la gestión provincial.
Y yo lo pero bueno, la verdad es la realidad, es lo que está ocurriendo, digo, hay pacientes que lamentablemente anoche nos escribió una señora que está esperando los insumos para operarse, porque se quebró haciendo una actividad física y está hace dos meses esperando los insumos.
¿Saben lo que estaba dos meses con la pata quebrada, con el dolor insufrible, es inhumano?
Entonces les molestará mucho al gobernador y algunos aliados políticos que por algo quizás los tiene bastante calladitos, pero la realidad es la realidad y hoy no está la situación como para estar para seguir mirando hacia el costado.
Hay que aceptar lo que está pasando y tratar de buscar una solución.
Sí, por supuesto, busquemos la solución entre todos, pero tengamos una muestra de humildad al respecto.
Ese paquete de leyes que llega después de casi un mes de que el gobernador dijo que lo iban a presentar, bueno, tenemos que ver si esto realmente va a transformar la provincia como promete transformarla con bombos y platillos en las redes sociales.
Yo lo leí ayer Guadalupe, y la verdad no le encontré ningún sentido a lo que se propone en ese paquete de leyes.
Por ejemplo, aumentar la cantidad de choferes de transporte público de pasajeros.
Otro dato, impulsar la acuicultura provincial cuando todos sabemos que ni siquiera aquel famoso proyecto que se había presentado de acuicultura se pudo concretar porque el que propuso esto resulta que ahora pide financiamiento del banco para hacer así somos todos empresarios.
Y me pregunto un oyente, hablando de esto, de salir adelante todos juntos y de poder entender qué es lo que está pasando, ¿Cuándo se rompió el diálogo con el gobierno desde Río Grande y en este caso con el movimiento Guadalupe?
Mirá, nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades, no tengo ningún problema en poder manifestarlo nuevamente.
Yo creo que el diálogo se rompió de forma definitiva luego de las últimas elecciones porque se fue un gobierno de alianza, es un gobierno de coalición, por lo menos las decisiones se consultan, se informan y eso no ocurrió en este último tiempo, digo, las tomó las decisiones el gobernador y su núcleo duro o su núcleo más cercano de allegados.
Y finalmente esto tiene que ver con la reforma de la Constitución cuando se solicita acompañar un proyecto que al entender en este caso de nuestro referente por Río Grande que es Loli Loffler, no estaba de acuerdo con la reforma de la Constitución.
Eso lo planteó él, lo dijo, lo manifestó y de hecho no acompañó el proyecto que se votó entre los últimos días de la legislatura saliente, de la gestión anterior.
Y me parece que ahí comenzó las primeras diferencias importantes que luego se han vuelto más que diferencia, es una situación muy difícil, hay cosas que no vienen al caso y no las quiero mencionar para tener un poco de institucionalidad en este diálogo, pero bueno, a veces es muy difícil y muy complejo, sobre todo cuando uno tiene familia, tiene hijos y.
Demás cuestiones, no todo es lo mismo, no todo vale lo mismo y a.
Algunas personas no nos da todo lo mismo y tenemos límites y bueno, nada, hasta ahí voy a llegar.
Rio Grande 05/03/2026.- “Coma pasto, millones de vacas no pueden equivocarse” no es nuestro lema. Nuestro lema es contar con espíritu crítico, no creer en nada que no se pueda ver y/o probar. Aquí está pasando esto: nos manejamos como si esta provincia fuera un estado independiente del resto de Argentina. La opinión pública niega terminantemente que las políticas de Milei estén provocando lo que todos vemos todos los días, y lo peor, hay quienes lo justifican y hasta buscan responsables, pero no hacen nada al respecto, solo hablan, y ya pasó el tiempo de la sarasa, llegó el tiempo de los hechos.
Rio Grande 04/03/2026.- Siempre he pensado que tener opinión propia es un trabajo de alto riesgo y hoy, lamentablemente, lo confirmo: es una tarea titánica tener pensamiento crítico, una cuota de sentido común y no solo pensarlo, sino decirlo. He ahí el problema: decir, poner palabra, expresarlo, sin que haya detrás ninguna bandería política partidaria. Es esa opinión que “sale de las tripas”, que no tiene una segunda intención, que no va cargada de sentimientos previamente acordados, ni de sugerencias, ni de intereses personales, sino que surge como una expresión de libertad de expresión, donde cuestionar, criticar y hasta sospechar es mi trabajo.
Tierra del Fuego 16/02/2026.- Sentado en su trono de Casa Rosada, el rey Sol aprieta un botón y dispone la caducidad de facto de la Ley 19.640 de Promoción Industrial de Tierra del Fuego. Mediante esta, el Estado nacional logró poco a poco atraer población de muchas provincias: personas dispuestas a trasladarse a una isla a miles de kilómetros de distancia donde día a día fueron forjando su futuro y el futuro de la provincia más austral de la Argentina.
Rio Grande 15/02/2026.-Las imágenes se parecen bastante a las observadas en la exitosa serie “El Reino”, basada en la novela de la famosa escritora argentina Claudia Piñeiro, sin embargo, no lo es, es la propia cuenta de Instagram, del intendente Walter Vuoto, un canal visitado por miles, ya que Vuoto, casi no hace declaraciones, sólo a través de gacetillas, o en estos videos cortos perfectamente editados en la modalidad de comunicación tipo reels.
Tierra del Fuego 14/02/2026.- El Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura presentaron sus informes de gestión del año judicial 2025. Mientras destacan avances en digitalización, transparencia y reformas estructurales, los trabajadores judiciales enfrentaron recortes salariales y tensiones por el ajuste presupuestario.
Esta es un área lista para widgets. Agregue algunos y aparecerán aquí.