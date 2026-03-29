Guadalupe Zamora. «Se perdieron 12 mil empleos registrados en dos años»

La presidenta del cuerpo deliberativo local, no ahorro criticas para con el gobierno nacional y el provincial, particularmente por la cantidad de desempleo que se generó en los últimos dos años y que calculó en unos 12 mil puestos menos desde que asumió Milei:

En dialogo con Resumen Económico, en Radio Provincia, esto decía la funcionaria.

Bien, aquí estamos escuchando las atrocidades que ha dicho la Ministra de Energía en el día de ayer respecto de los medios y, la llamábamos precisamente para consultarla sobre este tema que usted puso en la agenda y que tiene que ver con el empleo, la garantía, garantía de poder generar empleo en Tierra del Fuego, la posibilidad de que esto empiece a cambiar de alguna manera, porque la verdad es que vamos para atrás a un ritmo realmente impresionante, se pierde empleo, se pierde consumo, se pierden venta.