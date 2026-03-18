Fundación Faro: el think tank libertario que más pauta electoral puso en 2025 y que no declara el origen de sus fondos

El 13 de noviembre de 2024, la Fundación Faro Argentina celebró su lanzamiento con una cena en la que hablaron el presidente de la Nación, Javier Milei, y el entonces flamante director ejecutivo de la organización, Agustín Laje. Ambos destacaron la necesidad de “dar la batalla cultural” y “promover ideas de desarrollo económico y de libertad”.

En ese momento habían pasado menos de 7 meses desde la creación de Faro Argentina, montada sobre la estructura de otra fundación que cambió su nombre, su misión, su dirección y su Consejo de Administración, tras la renuncia de todos sus miembros.

En un año, entre 2025 y 2026, la Fundación Faro gastó $ 1.079 millones (unos US$ 821 mil) en publicidad electoral en redes sociales a través de la página “Ratio”; fue presentada en foros internacionales de distintos países, y fue mencionada por el mismo presidente Milei como un actor “central en la construcción del nuevo mundo”. Su actividad la posiciona como un actor relevante en la estrategia de comunicación digital vinculada a la denominada “batalla cultural” que amplifica a través de una millonaria inversión en decenas de piezas publicitarias.

Todo esto ocurre sin que la fundación haya presentado sus balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), según verificó Chequeado. La opacidad financiera es un patrón frecuente en fundaciones vinculadas a actores políticos de distintos espacios en la Argentina, tanto del peronismo como del macrismo.

Ni Laje ni los directivos de la fundación respondieron a la consulta de este medio sobre sus métodos de financiamiento, si reciben aportes del exterior y cuáles fueron sus ingresos totales en 2024 y 2025.

Los orígenes: Fundación Valorar

La historia comienza en octubre de 2017, cuando se constituyó la Fundación Valorar. Según su estatuto, tenía como objetivo “abordar de manera integral la realidad de aquellas personas que se encontraren en situación de vulnerabilidad”.

Pero, entre abril y mayo de 2024, todo el Consejo de Administración de esta fundación renunció y fue reemplazado por un nuevo equipo de 3 personas: Ignacio María Bilbao la Vieja (presidente), Lucía Aldao (secretaria) y Marcelo Macias (tesorero).

En octubre de ese año ocurrió el cambio definitivo: la entidad pasó a llamarse Fundación Faro Argentina. El cambio de nombre fue aprobado por la IGJ el 15 de octubre, y la sede se trasladó de Cerrito 1130 a Reconquista 40.

Este tipo de transformación institucional no es común, pero es legal, según explicó a este medio Gabriel González Madeo, especialista en Derecho Civil y Corporativo.

Hoy, la Fundación Faro Argentina es un think tank que impulsa “el desarrollo económico y social mediante la educación, la formación de liderazgos y la difusión de las ideas de la libertad”.

Entre sus actividades, Faro tiene una academia donde brinda capacitaciones para formar “futuros líderes políticos y emprendedores con formación basada en principios liberales”. También cuenta con el programa “Acelerá tu negocio”, en alianza con Endeavor, una aceleradora de startups “que contribuyan a la generación de empleo de calidad, diversificación económica e incremento de exportaciones”.

Chequeado consultó a Endeavor sobre su vínculo financiero y organizativo con la Fundación Faro. La respuesta fue que no han realizado aportes financieros ni patrocinios a la fundación. “La relación entre ambas organizaciones es de naturaleza contractual: Fundación Faro apoya un programa de capacitación y potenciamiento de startups a nivel federal que Endeavor ejecuta, en el marco de un contrato de servicios profesionales”, aclararon.

Además, advirtieron que “Endeavor no participó en la organización de las cenas realizadas por Fundación Faro, ni realizó aportes económicos ni donaciones vinculadas a dichos eventos”.

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$ 1.079 millones en publicidad y un financiamiento desconocido

La fundación tiene 3 marcas registradas, según pudo verificar Chequeado: “Fundación Faro Argentina”, “Academia Libres del Mundo” y “Ratio Oficial”. Esta última tiene un sitio web que se presenta como “una plataforma digital que tiene como objetivo dar la batalla cultural desde las redes sociales”.

Entre fines de marzo de 2025 y principios de marzo de 2026, Ratio Oficial gastó $ 1.079 millones (unos US$ 821 mil) en más de 15 mil posteos en las redes sociales de Meta, que la plataforma califica como publicidad política o electoral.

Es la segunda página que más dinero destinó a publicidad política en Facebook e Instagram, sólo por detrás de la cuenta de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Ni directivos de la fundación ni Laje respondieron si esos fondos ingresaron formalmente a su patrimonio o si recibieron donaciones específicamente destinadas a financiar esta pauta.

Fuente: Chequeado