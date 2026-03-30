Fuerte reclamo de Villegas: “El puerto es de Tierra del Fuego y no se negocia”

USHUAIA 30/03/2026 .– En el marco de la primera sesión ordinaria de la Legislatura provincial, el legislador del MPF, Pablo Villegas, expresó un firme posicionamiento en defensa de la autonomía de Tierra del Fuego frente a la intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre el sistema portuario, al advertir que se trata de una decisión “unilateral” que vulnera el federalismo.

Durante su intervención, Villegas sostuvo que la Constitución Nacional establece un esquema de “concertación y cooperación” entre los distintos niveles del Estado, lo que implica acuerdos y trabajo conjunto, algo que —según remarcó— no se respetó en este caso. “Ninguna de esas cosas puede hacerse realidad con decisiones unilaterales como las que ha tomado el Gobierno nacional”, afirmó.

En ese sentido, celebró que la Legislatura haya fijado una postura institucional clara y remarcó la importancia de llevar el reclamo tanto al ámbito patagónico como al Congreso de la Nación. “No se trata de defender o atacar a un gobierno, se trata de defender a nuestra provincia”, enfatizó.

El legislador también puso en valor el desarrollo del puerto fueguino, al recordar que es el resultado de “más de 30 años de inversión y esfuerzo de miles de fueguinos”, y advirtió sobre el impacto que podría tener cualquier intento de intervención externa sobre ese patrimonio.

Asimismo, destacó la decisión del cuerpo legislativo de involucrar al Fiscal de Estado para definir la estrategia jurídica ante un escenario que calificó como “complejo”, anticipando posibles instancias judiciales.

Más allá de las diferencias políticas, Villegas llamó a la unidad en la defensa de los intereses provinciales. “Podemos tener miradas distintas o discusiones fuertes, pero todos queremos que el puerto siga siendo de Tierra del Fuego”, señaló.

Finalmente, dejó un mensaje contundente: “Los recursos que se generan en la provincia deben volver a la provincia. Tenemos la autonomía y la potestad de decidir sobre nuestro destino. Ningún funcionario desde Buenos Aires tiene que venir a imponernos condiciones. El puerto es de Tierra del Fuego”.

Rechazo legislativo a transformar una Sociedad Portuaria

Por otra parte, Villegas, celebró que la Legislatura haya fijado una postura institucional clara en defensa del puerto y destacó la decisión de enviar a archivo el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial —Mensaje N° 12/26— que proponía la creación de una Sociedad Portuaria bajo la figura de sociedad anónima.

El legislador del MPF fue claro al respaldar la decisión legislativa de frenar esa propuesta. “Estamos hablando de un recurso estratégico construido con el esfuerzo de generaciones de fueguinos. No podemos avanzar en esquemas que pongan en riesgo el control provincial sobre un activo clave”, remarcó.