FUERTE MENSAJE POLÍTICO DE VUOTO EN LA APERTURA DE SESIONES: “GOBERNAR ES PROTEGER A LOS FUEGUINOS”

En ese marco, sostuvo que la eliminación de aranceles a la importación y el crecimiento del comercio electrónico internacional afectan directamente al entramado productivo provincial y al empleo, y advirtió que la industria fueguina pasó de 16.500 trabajadores en 2015 a 7.317 en la actualidad.

Ante la fuerte presencia de representantes nacionales como la senadora, Cristina López, diputada, Andrea Freites, diputado Jorge Araujo; legisladores electos de Tierra del Fuego e instituciones en representación de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, Anibal Acosta, comandante Area Naval Austral, Contralmirante Guillermo Prada, jefes y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y de Policía Federal y Provincial, cónsul de Chile en Ushuaia, Rodrigo Toledo, concejales de Río Grande, concejales de Tolhuin, ministros y representantes del Ejecutivo Provincial, Secretarías Municipales, referentes del Centro de Ex Combatientes, Asociación Cultural Sanmartiniana, autoridades de la Cámara de Comercio, Cámaras empresariales, dirigentes Gremiales, autoridades consulares, empresariales, vecinos y vecinas, explicó detalladamente porque el modelo económico que ofrece el gobierno nacional es un problema.

Vuoto también remarcó la reducción de recursos coparticipables que recibe el Municipio, señalando que en enero de 2026 ingresaron casi 500 millones de pesos menos que en el mismo mes del año anterior. Frente a ese escenario, defendió la decisión de sostener salarios municipales por encima de la inflación patagónica y continuar con políticas públicas activas.

“Gobernar es proteger”, enfatizó, al plantear que Ushuaia debe defender su desarrollo productivo, su comercio y el ingreso de las familias.

En contraste con ese contexto, el intendente presentó un balance de gestión en el que destacó la regularización de más de 800 familias, la entrega de más de 130 escrituras, la intervención en 170 cuadras de la ciudad con 13.435 toneladas de asfalto y la consolidación de la Planta Municipal que permitió reducir costos de obra en un 40%. También subrayó avances en salud, con el Centro de Salud Municipal que realizó 14.000 consultas en nueve meses, y en turismo, donde se asistieron más de 200 mil visitantes.

Asimismo, anunció que en 2026 el Municipio profundizará tres ejes estratégicos: infraestructura con planificación, desarrollo y modernización para generar empleo, y políticas de cuidado social.

El plan de obras contempla más de 170 cuadras de intervención estructural, incluyendo repavimentación en el centro, el circuito sanitario, pavimentación en barrios y el desarrollo del Paseo Costero sobre avenida Perito Moreno. Además, confirmó nuevos desarrollos urbanos con parcelas en distintos sectores de la ciudad para reducir la demanda habitacional.

El jefe del ejecutivo local también convocó al Concejo Deliberante, a los trabajadores municipales y a la comunidad a acompañar el proceso de transformación de Ushuaia, y planteó la ampliación del ejido urbano como una decisión estratégica para diversificar la matriz productiva y generar u