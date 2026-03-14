ESTE FIN DE SEMANA LO DISFRUTAMOS EN RÍO GRANDE

Rio Grande 14/03/2026.- De lunes a viernes de 9 a 17 horas y los sábados de 15:00 a 18:00, el Museo (Alberdi 555) abre sus puertas para que vecinos y vecinas aprendan sobre la Causa Malvinas; los pueblos originarios; el área de Ciencias Naturales con la biodiversidad fueguina; los ambientes marinos y terrestres; el sector de Historia con los principales sucesos históricos de la ciudad y otros aspectos que son parte de nuestra identidad riograndense.

“RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

El punto de venta, ubicado en Fagnano 650, abre sus puertas de martes a sábado de 10 a 20 horas; mientras que el domingo el horario será de 10 a 13 horas. Durante el fin de semana los y las riograndenses podrán adquirir tomates frescos de la marca local “RGA Alimentos”, así como alimentos de productores locales como pescado, carne porcina, huevos y hortalizas.

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO

Este espacio, ubicado en Fagnano 650, atenderá este viernes, de 10 a 16 horas, mientras que el sábado y el domingo, desde las 16 hasta las 20 horas. Allí la comunidad podrá encontrar productos elaborados por emprendedores, artesanos y productores locales.

DISFRUTÁ DE LA CALESITA DE ZONA SUR

Este divertido espacio destinado a la recreación y entretenimiento de las infancias de la ciudad se encuentra ubicado en Rafaela Ishton y Tolhuin. La calesita está abierta de miércoles a domingos, desde las 15:30 hasta las 19 horas, con entrada libre y gratuita. El funcionamiento de la misma está sujeta a las condiciones climáticas.

RECORRE EL PASEO CANTO DEL VIENTO

Este viernes, sábado y domingo, el Paseo “Canto del Viento”, ubicado en Fagnano 650, abrirá sus puertas, de 16 a 20 horas, para que las vecinas y vecinos disfruten de un entretenido recorrido que incluye stands con emprendedores locales, artesanos y manualistas de nuestra ciudad.

CICLO DE CINE POR LA MEMORIA

En el marco de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, el Museo Virginia Choquintel (Alberdi 555) proyectará “Norita”, un documental que recorre la vida y la lucha de Nora Cortiñas. La proyección tendrá lugar el viernes 13 de marzo, a las 19 horas y estará destinada a mayores de 13 años.

“PATIO GASTRONÓMICO”

El Parque de los 100 Años es escenario de diferentes actividades durante el fin de semana donde las vecinas y vecinos se encontrarán con un patio gastronómico y cultural, a partir de las 20 horas. Respecto a los espectáculos, este viernes se presentará “C Baila Cumbia”. Mientras que el sábado brindará un show “La Celso Cumbe”.

COSPLAY ANIME EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

La actividad será el sábado y el domingo de 16 a 20 horas en Fagnano 650, donde podrán participar de concursos de cosplay, presentaciones de K- Pop y otras actividades.

TARDES DE BARRIO

El sábado 14 marzo, a partir de las 16 horas, se llevará a cabo una tarde de actividades recreativas en la plaza del Barrio Altos de la Estancia, ubicada en Salvador Dalí y Fryderyk Chopin. Durante la jornada habrá juegos, cosas ricas para compartir con los presentes y muchas sorpresas. La actividad está sujeta a las condiciones climáticas.

SUMATE A “BICI CHICAS”

La propuesta será este domingo 15, desde las 10 de la mañana en el Centro Integral de la Mujer (Prefectura Naval 730). Allí se realizará una actividad de Funcional HIIT a cargo del gimnasio “Female Power” y una bicicleteada donde iniciará el recorrido para finalizar en el mismo sitio. Quienes participen deberán llevar casco y botella de agua, también se recomienda desayunar antes. No requiere inscripción previa para sumarse.