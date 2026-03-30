Este 2 de abril en Río Grande «LA PATAGONIA LE CANTA A MALVINAS»

Rio Grande 30/03/2026.- En una fecha que nos atraviesa tanto, nos vamos a encontrar a través de la música… para cantar por Malvinas, por la memoria, por lo que somos.

Porque acá, en el sur, resistimos cantando,

y honramos a nuestros héroes.

Van a llegar cantautores de distintos puntos de la Patagonia, con sus canciones y sus historias:

Marité y Traful Berbel, Flor Rupayán, Juane Braccalenti, Ignacio Boreal, Fredy Gallardo, Cala Gallardo, Martín Leoz, Ariel Arroyo, Leda Soto, Pablo Burnes… y más artistas que se suman a este encuentro.

También va a haber un taller de danza en el CC ALEM a las 17 hs de “Kaani, la Fiesta Tehuelche», con Ana Giménez y Vicky Osinalde trayendo toda esa raíz profunda de nuestra identidad.

El concierto va a ser en la Casa de la Cultura, a las 20 hs, con entrada libre, en el marco de la vigilia en Río Grande, un lugar que tiene un significado enorme.

Es la primera vez que se genera un encuentro de esta forma en esta fecha…

y tiene algo de histórico.

Malvinas nos une