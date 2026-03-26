Rio Grande 26/03/2026.- Lo expresó el intendente Martín Perez en el marco de la inauguración de la “Carpa de la Dignidad” junto a veteranos de guerra, rumbo a la Vigilia del 2 de abril. Río Grande continúa fortaleciendo su identidad malvinera y su compromiso inclaudicable con la memoria, el reconocimiento a los veteranos y la defensa irrenunciable de la soberanía argentina sobre nuestras Islas Malvinas.

Martín Perez acompañó al Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” en la inauguración de la tradicional “Carpa de la Dignidad”, dando inicio a una semana de actividades conmemorativas en vísperas de una nueva Vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Este espacio se constituye como un punto de encuentro, memoria y reflexión que año tras año reúne a vecinos y vecinas, instituciones y autoridades, reafirmando el compromiso de Río Grande con la Causa Malvinas y el reconocimiento permanente a nuestros héroes.



Tras el acto, el intendente Martín Perez destacó el compromiso histórico de la comunidad riograndense y expresó que “estar en esta carpa siempre es motivo de orgullo, de satisfacción. Acompañar a los veteranos y reafirmar desde Río Grande que somos la Ciudad de la Soberanía, con todo lo que eso implica”.

En esa línea, sostuvo que “acá estamos malvinizando permanentemente, con una mirada estratégica y concreta, y también con la necesidad de rediscutir cuál está siendo el rol de la Argentina en términos diplomáticos en estos tiempos” y subrayó que “esta carpa es un faro malvinizador desde hace más de 30 años y lo va a seguir siendo”.

En referencia a la obra del Edificio Permanente de la Carpa de la Dignidad, el Intendente indicó que “la estamos llevando adelante con mucho esfuerzo desde el Municipio, ejecutándola íntegramente con recursos propios, en búsqueda de seguir fortaleciendo esa mirada común que tenemos en Río Grande y que queremos transmitir a todo el país”.

En ese sentido, afirmó que “la Causa Malvinas es- tal vez- la última gran causa nacional que queda en la Argentina, porque hay una mirada común de todos los argentinos respecto a la defensa de la soberanía y de los territorios que nos corresponden”.

Por último, y de cara a un nuevo 2 de abril, Perez reflexionó que la Semana de Malvinas “es un momento para honrar no sólo a quienes no están, sino a quienes, día a día, con su esfuerzo hacen posible mantener viva esta Causa”.