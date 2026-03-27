ESPACIOS DE CUIDADO: 2 AÑOS ACOMPAÑANDO A INFANCIAS Y FAMILIAS RIOGRANDENSES

Los Espacios de Cuidado constituyen una política pública central para la gestión municipal, ya que promueven el bienestar familiar, la equidad y el desarrollo integral de las infancias. Estos dispositivos generan entornos seguros, amorosos y estimulantes donde niñas y niños pueden jugar, aprender y vincularse, mientras sus familias cuentan con más oportunidades para trabajar, estudiar o desarrollarse.
Al respecto, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario Ivana Ybars expresó que «en estos dos años hemos dado pasos muy importantes, construyendo comunidad y generando más oportunidades para que las familias, y dentro de ellas especialmente las mujeres, puedan trabajar, estudiar, cuidarse y proyectar con mayor tranquilidad».
«Entendemos que el cuidado no es una responsabilidad individual, y es por eso que abogamos por promover la gestión social del mismo. Sin dudas, es una tarea colectiva que como Estado Municipal articulamos y sostenemos para lograr una comunidad más igualitaria, con oportunidades para todas y todos”, sostuvo.
Por último, la funcionaria remarcó que «los Espacios de Cuidado son una política pública que garantiza derechos y acompaña la vida cotidiana de nuestras familias».
El festejo no sólo representó un momento de celebración, sino también una instancia para reafirmar el compromiso del Municipio con las familias riograndenses y con el fortalecimiento de políticas públicas que amplían derechos.
Desde el Estado Municipal se impulsa el cuidado como un derecho y una responsabilidad compartida, entendiendo que su promoción es clave para fortalecer el entramado social y generar mayores oportunidades para todos y todas.