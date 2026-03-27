ESPACIOS DE CUIDADO: 2 AÑOS ACOMPAÑANDO A INFANCIAS Y FAMILIAS RIOGRANDENSES

Rio Grande 27/03/2026.- El intendente Martín Perez acompañó la celebración de un nuevo aniversario de los Espacios de Cuidado en un encuentro junto a las familias que forman parte. La jornada, organizada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, reunió a vecinas y vecinos en un espacio donde compartieron experiencias, celebraron el camino recorrido y pusieron en valor el crecimiento de esta propuesta. La Orquesta Municipal Kayén también estuvo presente.

Los Espacios de Cuidado constituyen una política pública central para la gestión municipal, ya que promueven el bienestar familiar, la equidad y el desarrollo integral de las infancias. Estos dispositivos generan entornos seguros, amorosos y estimulantes donde niñas y niños pueden jugar, aprender y vincularse, mientras sus familias cuentan con más oportunidades para trabajar, estudiar o desarrollarse.

Al respecto, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario Ivana Ybars expresó que «en estos dos años hemos dado pasos muy importantes, construyendo comunidad y generando más oportunidades para que las familias, y dentro de ellas especialmente las mujeres, puedan trabajar, estudiar, cuidarse y proyectar con mayor tranquilidad».

«Entendemos que el cuidado no es una responsabilidad individual, y es por eso que abogamos por promover la gestión social del mismo. Sin dudas, es una tarea colectiva que como Estado Municipal articulamos y sostenemos para lograr una comunidad más igualitaria, con oportunidades para todas y todos”, sostuvo.

Por último, la funcionaria remarcó que «los Espacios de Cuidado son una política pública que garantiza derechos y acompaña la vida cotidiana de nuestras familias».

El festejo no sólo representó un momento de celebración, sino también una instancia para reafirmar el compromiso del Municipio con las familias riograndenses y con el fortalecimiento de políticas públicas que amplían derechos.

Desde el Estado Municipal se impulsa el cuidado como un derecho y una responsabilidad compartida, entendiendo que su promoción es clave para fortalecer el entramado social y generar mayores oportunidades para todos y todas.