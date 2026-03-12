EL MUNICIPIO Y ESTUDIANTES DE LA EPEIM TRABAJAN EN UN PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO CON ENFOQUE AMBIENTAL

Rio Grande 12/03/2026.- El Municipio de Río Grande articula junto al Colegio EPEIM la construcción de una plaza aledaña al establecimiento educativo. Se trata de un espacio público que será puesto en valor para el disfrute de las y los vecinos del barrio, así como de toda la comunidad riograndense. Las y los estudiantes participarán activamente en el diseño, implantación y mantenimiento de este nuevo punto de encuentro.

En este marco, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, y la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco mantuvieron un primer encuentro con estudiantes y docentes de la institución educativa, con quienes compartieron los principales lineamientos de la iniciativa y el rol que tendrán en su desarrollo.

Cabe destacar que la intervención contempla la instalación de mobiliario que respete y fortalezca la conexión de este sector con el frente costero, la costa atlántica y la estepa fueguina. Además, se integrará el entorno natural característico de la zona, donde anidan aves migratorias y que forma parte de una reserva natural de la ciudad. Asimismo, el proyecto prevé la implantación de un bosque nativo con flora autóctona propia de nuestra región.



Como parte del proceso de trabajo, se conformarán mesas técnicas con las áreas municipales de Planificación, Parques y Jardines, Servicios Veterinarios y Medio Ambiente, con el objetivo de terminar de definir el proyecto urbano y avanzar con el inicio de la obra, prevista para antes de la veda invernal, tras la cual se prevé que el espacio sea puesto a disposición de la comunidad.

En el marco de este proyecto, además, las y los estudiantes visitarán distintas dependencias municipales y participarán activamente en la implantación y el mantenimiento del bosque nativo que se implantará en el lugar con especies arbóreas autóctonas.