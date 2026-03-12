EL MUNICIPIO TRABAJA EN LA PUESTA A PUNTO DE LOS MONUMENTOS Y EL PASEO “HÉROES DE MALVINAS”

Rio Grande 12/03/2026.- Se trata de una zona emblemática para todos los y las riograndenses. El Municipio realizó tareas de embellecimiento, reacondicionamiento y mejoras en los monumentos y en el paseo ubicado sobre la Av. Héroes de Malvinas.

En el marco de nuevo aniversario de la Gloriosa Gesta de Malvinas, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, llevó adelante diversos trabajos para la puesta en valor del sector de monumentos y en el Paseo “Héroes de Malvinas”, uno de los espacios más representativos de la memoria colectiva de la ciudad.

Las tareas incluyeron trabajos de pintura y reacondicionamiento en los monumentos dedicados a Malvinas, Gendarmería y Ejército, así como intervenciones sobre los murales que forman parte del recorrido simbólico del sector.

Asimismo, se realizaron tareas de pintura en la bicisenda y en los cordones cuneta sobre la avenida Héroes de Malvina, en el tramo comprendido entre Thorne y el Parque de los 100 Años. Además, se avanza con el armado del palco donde se llevará a cabo el acto central del 2 de Abril.

De esta manera, se busca preservar y poner en valor los espacios que recuerdan y honran a quienes defendieron la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

Estas intervenciones forman parte de las acciones que el Municipio desarrolla de manera permanente para cuidar y fortalecer los espacios de memoria de la ciudad, especialmente en el marco de las actividades conmemorativas vinculadas a la causa Malvinas.