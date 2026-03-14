EL MUNICIPIO PROMUEVE ESPACIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Rio Grande 14/03/2025.- Se llevó adelante el conversatorio “Comunicar en territorios estratégicos: libertad de expresión, soberanía y responsabilidad social”, organizado en el marco de Formación Deportiva RGA. La actividad contó con la participación del periodista Ricardo Rivas como disertante invitado, quien compartió su experiencia y reflexiones sobre el rol social de la comunicación.

El Municipio de Río Grande llevó adelante este conversatorio, una iniciativa destinada a promover el intercambio de ideas y la formación de estudiantes, docentes y vecinos interesados en el campo de la comunicación. Además, el encuentro contó con la disertación de Ricardo Rivas, quién es periodista, diplomado en Derechos Humanos por la Corte IDH y asesor pedagógico del Instituto Universitario River Plate.

Durante la jornada, los y las participantes reflexionaron sobre el rol de la comunicación en contextos estratégicos, la importancia de la libertad de expresión y la responsabilidad social de quienes ejercen el periodismo, en un espacio de diálogo abierto promovido por el Municipio para fortalecer la formación y el pensamiento crítico de los y las riograndenses.

También se vinculó con las oportunidades de continuidad académica que se generan para la comunidad educativa de la ciudad. En ese marco, se destacó la articulación que el Municipio de Río Grande mantiene con el Instituto Universitario River Plate (IURP), a través de la cual estudiantes que cursan la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del CENT N°35 podrán acceder a un ciclo de complementación curricular para obtener la Licenciatura en Periodismo Deportivo, ampliando sus posibilidades de formación profesional.

Esta iniciativa busca fortalecer el desarrollo educativo local y brindar alternativas de formación superior para que las y los estudiantes de Río Grande puedan continuar sus estudios sin necesidad de migrar a otras ciudades, a partir de un trabajo articulado entre el Municipio, las instituciones educativas de la ciudad y el ámbito universitario.

El periodista Ricardo Rivas valoró que “exista la posibilidad de generar estos espacios en la ciudad, así como el trabajo conjunto con el Municipio para ampliar oportunidades educativas» ya que «es muy importante que los chicos y chicas de Río Grande puedan acceder a la educación superior sin necesidad de irse de su ciudad”, sostuvo.

A su vez, Rivas resaltó que, “con el acompañamiento del Estado Municipal, se abren muchas puertas para que puedan continuar con sus formaciones, proyectarse y crecer profesionalmente» y subrayó que «encontré jóvenes muy curiosos, con muchas preguntas y ganas de aprender. Eso habla de una comunidad educativa comprometida y con mucho potencial».

Por su parte, Virginia, estudiante de primer año de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social que se dicta en el CENT N°35, destacó el valor de la propuesta. “Me interesó sumarme porque creo que es una experiencia muy enriquecedora, sobre todo para quienes recién comenzamos la carrera. Escuchar a alguien con tanta trayectoria como Ricardo Rivas nos ayuda a orientarnos sobre lo que queremos hacer en el futuro”, expresó.

Mientras que Agustina, estudiante de la misma carrera, señaló la importancia de que el Municipio promueva estos espacios de intercambio para la comunidad. “Todo espacio que invite a la reflexión, al diálogo y a la conversación es muy valioso, ya que este tipo de actividades nos permiten aprender, escuchar diferentes miradas y crecer profesionalmente”, finalizó.

Estuvieron presentes Ivana Ybars, secretaria de Género y Desarrollo Comunitario; Sara Pindek, subsecretaria de Educación y Formación para el Desarrollo; así como Diego Radwanitzer, subsecretario de Deportes.