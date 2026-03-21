EL MUNICIPIO LANZA LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE CANCER CERVICOUTERINO Y HPV

Rio Grande 21/03/2026.- En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, el Municipio de Río Grande llevará adelante una nueva Campaña de Prevención y Detección Precoz de Cáncer Cervicouterino (CCU) y Virus del Papiloma Humano (HPV), con el objetivo de promover el cuidado de la salud y fortalecer las estrategias de detección temprana.

En esta edición, por primera vez, se utilizará equipamiento de última generación “GeneXpert” para el análisis de las muestras mediante test de HPV. Esta tecnología de biología molecular permite detectar de manera rápida y precisa el ADN de los tipos de HPV de alto riesgo, asociados al desarrollo del cáncer de cuello de útero, constituyéndose como una herramienta clave para reducir la incidencia y mortalidad de esta enfermedad.

Cabe destacar que la incorporación de esta nueva tecnología fue anunciada por el intendente Martín Perez en el marco de la Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante, como parte de las acciones para consolidar y profundizar el modelo de salud municipal.

La campaña se desarrollará de lunes a viernes desde el 25 al 31 de marzo, en el horario de 8 a 12 horas, en los Centros Municipales de Salud N°1, N°2 y N°3, con atención a demanda espontánea y por orden de llegada.

Está dirigida a personas útero portantes de entre 25 y 65 años, con y sin obra social, con el objetivo de garantizar el acceso a controles preventivos y fortalecer la detección temprana del cáncer cervicouterino.

Para la realización del examen se solicita cumplir con los siguientes requisitos durante los 2 días previos: no mantener relaciones sexuales, no presentar sangrado, no haberse realizado ecografía transvaginal o tacto vaginal, no realizar lavados íntimos ni colocarse óvulos antes del examen.

A través de esta campaña, el Municipio continúa impulsando políticas públicas orientadas a la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso equitativo a la salud, acercando a la comunidad herramientas fundamentales para el cuidado integral.