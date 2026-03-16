EL MUNICIPIO INCORPORA FLORA NATIVA EN LOS ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD

Rio Grande 16/03/2026.- Desde la Dirección de Espacios Verdes se lleva adelante la incorporación de especies autóctonas en distintos espacios verdes de Río Grande. Se trata de una iniciativa que busca fortalecer la identidad natural de la ciudad, promover prácticas sustentables y optimizar el mantenimiento del paisaje urbano.

El Municipio de Río Grande continúa desarrollando acciones destinadas al cuidado del ambiente y al fortalecimiento de los espacios públicos a través de la incorporación de flora nativa en diferentes sectores de la ciudad.

En esta etapa, los trabajos se concentran en espacios verdes donde se están implantando especies características de la región, con el objetivo de generar paisajes sustentables, adaptados a las condiciones naturales del lugar y con menores requerimientos de mantenimiento.



Entre las especies que se están colocando se destacan la mata negra, el leymus y el coirón. Se trata de plantas autóctonas que forman parte del ecosistema local que permiten poner en valor la identidad natural del territorio. Estas especies se incorporan a partir de la recolección y traslado de ejemplares desde distintos sectores naturales de la ciudad, principalmente en áreas alejadas del eje urbano.

En algunos espacios, la intervención se complementa con la utilización de piedra de la zona, integrando materiales propios del paisaje para generar espacios armónaicos, duraderos y acordes al entorno.



Por otra parte, desde el Vivero Municipal se trabaja en la reproducción de especies arbustivas que serán utilizadas en futuras intervenciones. Entre ellas se destaca el lupino arbustivo, una especie que se reproduce a partir de semillas recolectadas durante el invierno. Actualmente, ese proceso de producción y multiplicación se desarrolla en el Vivero Municipal, lo cual permitirá contar con plantines para su incorporación progresiva en distintos espacios de la ciudad durante la próxima primavera.

Mediante estas acciones, el Municipio de Río Grande continúa promoviendo políticas de gestión ambiental que priorizan el uso de especies adaptadas al entorno, fortaleciendo la biodiversidad local y contribuyendo a la construcción de espacios públicos sustentables, cuidados y representativos del paisaje natural de la ciudad.