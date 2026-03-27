EL MUNICIPIO INAUGURÓ LA PUESTA EN VALOR DEL PASEO “ARA GENERAL BELGRANO”

Rio Grande 27/03/2026.- En el marco del 44º aniversario de la gloriosa Gesta de Malvinas, este nuevo espacio de la ciudad evoca a la memoria y a la reafirmación de nuestra soberanía argentina sobre las Islas. Su realización es fruto de un trabajo consensuado entre el Municipio de Río Grande con el Centro de Veteranos de Guerra.

El Municipio de Río Grande junto a veteranos de Malvinas, inauguró la puesta en valor del Paseo “ARA General Belgrano”, ubicado sobre la Doble Santa Fe, a través de una intervención artística que homenajea al histórico crucero y a sus tripulantes. La actividad incluyó un recorrido junto a estudiantes de la Escuela N° 35 y contó con la presencia del veterano sobreviviente del ARA General Belgrano, Ramón Antonio Barrionuevo, quien visitó la ciudad desde Catamarca.

La iniciativa se desarrolló mediante un trabajo articulado y consensuado con el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, consolidando así políticas públicas orientadas a la memoria, el reconocimiento permanente a quienes formaron parte de la Gloriosa Gesta y el compromiso inquebrantable de Río Grande con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.



La intervención estuvo a cargo de artistas del Museo Municipal “Virginia Choquintel”, quienes trabajaron de manera conjunta con el Centro de Veteranos, incorporando material histórico y testimonial aportado por la institución. A través de los murales, se reconstruyen escenas del hundimiento del ARA General Belgrano, el regreso de los sobrevivientes al continente, así como historias particulares de tripulantes durante el conflicto.

El recorrido posee además una guía didáctica que acompaña cada una de las obras, brindando información sobre su origen y significado, con el objetivo de fortalecer la comprensión histórica y el valor del espacio.

Se destaca en la obra la presencia del número 323, en referencia a los caídos en el ataque, y la inscripción “1093 héroes”, que representa la totalidad de los tripulantes del crucero. Asimismo, se incorporaron fragmentos de cartas escritas por marinos a sus familias, frases significativas y referencias a elementos que formaban parte de la vida a bordo, generando un recorrido de fuerte contenido emotivo como testimonial.

Los murales fueron realizados por los artistas del Museo Municipal “Virginia Choquintel”: Emmanuel Muñoz, Camila Cárdenas, Kevin Romero, Sofía Silveira y Solange Terluk. El proyecto fue presentado al Centro de Veteranos de Guerra en un encuentro del que participó también Martín Vargas, veterano del ARA General Belgrano.