EL MUNICIPIO EXTIENDE DURANTE TODO ABRIL LAS BONIFICACIONES DEL PLAN DE ALIVIO FISCAL 2026

Rio Grande 31703/2026.- Con el objetivo de seguir acompañando a las familias riograndenses en un contexto económico complejo, el Municipio de Río Grande anunció la extensión, durante todo el mes de abril, de las bonificaciones por pago de impuestos municipales incluidas en el Plan de Alivio Fiscal 2026.

La medida, impulsada por el intendente Martín Perez, permitirá que vecinos y vecinas accedan a descuentos que pueden superar el 30%, a partir de la combinación de beneficios por buen contribuyente, pago adelantado y otras bonificaciones vigentes.

De esta manera, quienes mantengan sus obligaciones al día podrán acceder a la Bonificación por Buen Contribuyente, que otorga un 10% de descuento, mientras que quienes opten por el pago anticipado de sus tributos vinculados a inmuebles y automotores podrán sumar un 15% adicional. La extensión de estos beneficios durante abril amplía las posibilidades de acceso y refuerza el reconocimiento al cumplimiento fiscal.

El esquema también contempla incentivos vinculados a la responsabilidad vial. En este sentido, quienes no registren multas y realicen el pago anual del impuesto automotor podrán acceder a un 10% de descuento adicional.

En paralelo, el Municipio sostiene herramientas financieras que facilitan el cumplimiento, como la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Tierra del Fuego, incluyendo reintegros en determinados planes, así como opciones de financiación con el banco Macro en 3 cuotas sin interés para pagos virtuales y en hasta 6 cuotas para abonos de manera presencial.

Esta prórroga forma parte de una política sostenida de alivio fiscal, que combina actualizaciones moderadas —entre las más bajas de los últimos 20 años— con beneficios concretos que se traducen en ahorro real para las familias.

La extensión de las bonificaciones durante abril reafirma una decisión política clara: acompañar a los vecinos y vecinas, reconocer a quienes cumplen y fortalecer un Estado municipal presente, con medidas que cuidan la economía de los hogares de Río Grande.