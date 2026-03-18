EL MUNICIPIO EXPUSO SU POLÍTICA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO ANTE LA DELEGACIÓN CHINA

Rio GrandeEl secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, presentó ante la delegación de la República Popular China la política de innovación y modernización que impulsa la gestión del intendente Martín Perez para consolidar a Río Grande como una ciudad tecnológica y del conocimiento. Durante su exposición detalló proyectos estratégicos como la modernización de la red semafórica, la creación de un centro inteligente de videovigilancia, el desarrollo de la Tecnoteca del Conocimiento y las oportunidades de inversión vinculadas a centros de datos y nuevas industrias tecnológicas.

Durante el encuentro, Ferro explicó que la innovación y la modernización del Estado constituyen ejes estratégicos de la gestión municipal, orientados a mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer el desarrollo productivo de la ciudad.

“Desde el Municipio estamos impulsando una política integral de innovación y modernización pública con el objetivo de consolidar a Río Grande como una ciudad tecnológica y del conocimiento, generando nuevas oportunidades para el desarrollo local y para nuestras juventudes”, expresó el Secretario.

En ese sentido, destacó que el fomento de la economía del conocimiento se convirtió en una política de Estado en la ciudad, a partir de una ordenanza promovida por la gestión municipal y aprobada por el Concejo Deliberante, que brinda previsibilidad y un horizonte de desarrollo al sector privado y a los aliados estratégicos.

Ferro también subrayó que la ciudad cuenta con condiciones favorables para el crecimiento del sector tecnológico, entre ellas un Polo Tecnológico-Industrial en expansión, el respaldo de la Ley de Promoción Industrial 19.640 y una oferta educativa terciaria y universitaria vinculada a áreas como ingeniería, programación, ciencias de datos y artes audiovisuales. A ello se suma el trabajo del Espacio Tecnológico, donde más de 1700 personas participan cada año de programas de formación digital.

En el marco de su exposición, el Secretario presentó los principales avances en materia de modernización del Estado municipal. Entre ellos, la implementación del sistema de atención ciudadana 147, la aplicación municipal “RGA Ciudadana” y el portal web ciudadano, herramientas que permiten realizar trámites y gestiones mediante un sistema de autogestión con validación de identidad digital provista por el Registro Nacional de las Personas.

Asimismo, Ferro presentó proyectos estratégicos en marcha, como la modernización de la red semafórica de la ciudad -el cual contempla el recambio tecnológico en las 90 intersecciones semaforizadas de Río Grande para conformar una red inteligente basada en datos- y la creación de un Centro de Videovigilancia con monitoreo inteligente, detección de patentes y herramientas de análisis predictivo orientadas a fortalecer la seguridad y la prevención.

En este marco, el funcionario planteó oportunidades de cooperación con China vinculadas a la adquisición o transferencia tecnológica de hardware y software para sistemas de gestión urbana, seguridad digital y análisis de datos.

Por otra parte, Ferro presentó el proyecto estratégico de la “Tecnoteca del Conocimiento”, un espacio destinado a la formación, la innovación y la vinculación con empresas del sector tecnológico. El proyecto prevé laboratorios especializados, salas de coworking y la posibilidad de desarrollar clusters de inteligencia artificial, big data, desarrollo de software, robótica y tecnologías de impresión 3D. “Queremos consolidar los programas de inclusión, sensibilización y formación digital que venimos impulsando desde el Espacio Tecnológico, y generar un ámbito que potencie la vinculación con empresas y emprendedores del sector”, afirmó. > Prensa Municipal RGA 🗞: El Secretario indicó que este proyecto cuenta con diseño institucional y arquitectónico elaborado, con una superficie proyectada de 2000 metros cuadrados, y que además fue oportunamente aprobado por el Banco Mundial y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

Finalmente, Ferro destacó las oportunidades de inversión que ofrece la ciudad en materia de infraestructura tecnológica, como el desarrollo de centros de alojamiento de datos, hubs de datos e industrias vinculadas a criptoactivos, apoyadas en ventajas competitivas como la conectividad por fibra óptica con Argentina y Chile, las condiciones climáticas favorables para reducir costos energéticos y la disponibilidad de perfiles jóvenes con formación tecnológica.

“Río Grande es el centro geográfico de la Argentina bicontinental y la puerta de entrada a la Antártida. Su posición geopolítica y sus capacidades desarrolladas nos permiten proyectarnos como un nodo estratégico para la innovación tecnológica. Invitamos a la República Popular China a pensar junto a nuestra ciudad cómo integrarnos al proyecto de la Ruta de la Seda Digital, generando oportunidades que redunden en beneficios concretos para las y los riograndenses”, concluyó.