EL MUNICIPIO ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA UNA NUEVA EDICIÓN DE LA PRUEBA ATLÉTICA “7 KM POR MALVINAS”

Rio Grande 18/03/2026.- La jornada será el domingo 29 de marzo e incluirá la tradicional carrera, una caminata recreativa para personas adultas mayores y una propuesta de nado en aguas abiertas. La iniciativa es organizada por el Centro de Veteranos de Guerra y acompañada por el Municipio de Río Grande.

En el marco de las actividades conmemorativas por la Causa Malvinas, el Municipio de Río Grande -a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo- acompaña una nueva edición de la tradicional Prueba Atlética “7 km por Malvinas”, organizada por el Centro de Veteranos de Guerra.

La jornada se llevará adelante el domingo 29 de marzo. La carrera principal tendrá su largada a las 11 horas y se desarrollará sobre el recorrido que une la Base Aeronaval con el Monumento a los Héroes de Malvinas, un trayecto cargado de valor simbólico que, año tras año, convoca a cientos de vecinas y vecinos.

Como parte de la propuesta, también se realizará una caminata recreativa destinada a personas adultas mayores, con el objetivo de promover la actividad física y generar espacios de encuentro comunitario. Asimismo, se suma una actividad de nado en aguas abiertas, ampliando las alternativas de participación.

Las inscripciones para la prueba atlética se realizarán de manera virtual a través del link que se publicará en las redes oficiales del Municipio este miércoles 18 de marzo. Se recuerda que es requisito obligatorio presentar apto físico para participar.

A través de este tipo de iniciativas, el Municipio continúa acompañando propuestas que fortalecen el deporte, la vida saludable y la construcción de comunidad, al tiempo que reafirman el compromiso permanente con la memoria, la identidad y la Causa Malvinas.