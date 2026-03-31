EL MUNICIPIO ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 2026

Rio Grande 31/03/2026.- El Municipio de Río Grande invita a vecinos y vecinas a sumarse a una amplia propuesta de actividades recreativas pensadas para todas las edades e intereses. La iniciativa contempla múltiples disciplinas que se desarrollarán a lo largo del año, promoviendo el encuentro, el aprendizaje y el bienestar de la comunidad.

A través de sus distintas áreas, el Municipio informa que este martes 31 de marzo, desde las 10 horas, abren las inscripciones para las propuestas recreativas que formarán parte del ciclo 2026.

Las inscripciones se realizarán de manera online a través del portal https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/

, facilitando el acceso de vecinos y vecinas de toda la ciudad a cada una de las actividades.

La oferta incluye una amplia variedad de propuestas culturales y recreativas. Entre ellas se destacan: amigurumis, danzas árabes, arte en papel, artes plásticas, batería, canto, cerámica, corte y confección, danza contemporánea, folklore, guitarra eléctrica y criolla, salsa, bachata, papelería creativa, patchwork, teatro en sus distintos niveles, violín, piano, muralismo, tango, tango pilates, ritmos urbanos, femme style, crochet, así como también propuestas vinculadas a la cocina recreativa, medios audiovisuales, huerta, reciclado y formación artística.

Esta propuesta forma parte de una política pública sostenida que busca fortalecer el acceso a actividades recreativas como herramientas fundamentales para el desarrollo personal, la integración social y la construcción de comunidad.

Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo ingresando al portal mencionado, donde encontrarán toda la información detallada sobre cada una de las propuestas disponibles.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa promoviendo espacios de encuentro y participación, acompañando el bienestar integral de vecinos y vecinas a través de propuestas inclusivas, accesibles y de calidad.