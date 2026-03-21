El martes 24 de marzo a las 11 horas se realizará la II Sesión Ordinaria Ediles realizaron la reunión de Labor Parlamentaria en donde quedó definido el orden del día

Rio Grande 21/03/2026.- Este viernes los concejales llevaron a cabo la reunión de Labor Parlamentaria en la que se acordaron los temas que serán tratados en la II Sesión Ordinaria programada para el martes 24 de marzo a las 11 horas en el Centro Leandro N. Alem, ubicado en calle Belgrano y Alberdi. La convocatoria es extensiva a todos los vecinos y vecinas de la ciudad.

El Cuerpo legislativo acordó este viernes el temario de asuntos que será tratado en la II Sesión Ordinaria del año que se desarrollará el próximo martes 24 de marzo a partir de las 11 horas en las instalaciones del Centro Leandro N. Alem, ubicado en calle Belgrano y Alberdi

La sesión abordará proyectos de ordenanza, decretos y pedidos de informe al Ejecutivo municipal que fueron presentados por los diferentes bloques como así también dictámenes que fueron consensuados en las comisiones temáticas, entre otros temas.

Además, durante la reunión de Labor Parlamentaria repasaron el Boletín de Asuntos Entrados y definieron girar a las comisiones temáticas aquellos proyectos que requieren mayor análisis, quedando de esta manera conformado el orden del día a tratar en la sesión.