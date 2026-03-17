EL CENTRO MUNICIPAL “HERMANA CARLA RIVA” REALIZÓ ALREDEDOR DE 10.000 PRESTACIONES EN SU PRIMER AÑO

Rio Grande 17/03/2026.- El Municipio de Río Grande, a través la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, conmemoró el primer aniversario del Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”, con una jornada donde se compartieron experiencias y los logros alcanzados, celebrando en comunidad este dispositivo de referencia en materia de salud mental.

El Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”, ubicado en la intersección de Thorne y Lasserre, se consolida como un dispositivo estratégico dentro de la red municipal de salud. Su creación responde a la decisión política de la gestión del intendente Martín Perez de ampliar y fortalecer las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud mental, desde una perspectiva integral, comunitaria e interdisciplinaria.

En este marco, el Municipio de Río Grande, a través de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, llevó adelante la celebración del primer aniversario del Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”.

Durante el encuentro se compartieron experiencias, testimonios, números musicales y distintos espacios participativos que permitieron conocer de cerca cómo se desarrolla el trabajo cotidiano del equipo interdisciplinario. La actividad contó con la participación de vecinas y vecinas, asociaciones civiles y miembros del gabinete municipal.

Es de mencionar que, en este primer año de funcionamiento, el Centro Municipal “Hermana Carla Riva” llevó adelante alrededor de 10.000 prestaciones, a través de tres pilares fundamentales: la asistencia, la prevención y la capacitación. En este marco, se desarrollaron diversos talleres y charlas, así como instancias de formación destinadas a profesionales y actores sociales. Entre ellas, se destaca la realización del Congreso Internacional de Prevención del Suicidio, un espacio de reflexión e intercambio que convocó a especialistas y reafirmó el compromiso de Río Grande con el abordaje responsable de la salud mental.

Al respecto, el secretario de Salud, Agustín Perez destacó que “cuando uno brinda un servicio tiene que ser de calidad y este centro cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, psicólogos sociales, trabajadores sociales, médicos psiquiatras y clínicos, todos profesionales formados en la temática, lo que nos permite dar una respuesta integral a quienes atraviesan situaciones vinculadas a los consumos problemáticos”.

El Secretario subrayó que “es una gran alegría y un orgullo ver que aquel pequeño sueño de comenzar a trabajar las adicciones de manera profunda hoy es una realidad. Agradezco también a quienes impulsaron este camino desde los comienzos, cuando en 2019 empezamos a trabajar esta problemática desde la Dirección de Salud Mental”.

Por último, indicó que “la problemática de adicciones no es local, sino mundial, y que lamentablemente viene en aumento. Por eso contar con este lugar es fundamental, porque las personas y las familias que llegan buscando ayuda encuentran aquí un espacio de contención, de escucha y de acompañamiento. Este no es un dispositivo de expulsión, sino un espacio de cuidado donde se construye comunidad”.

Por su parte, Liliana Oviedo, representante de la Fundación Familiar Saludable, sostuvo que “acompañamos y agradecemos el trabajo que realiza el Centro Municipal Carla Riva para con la comunidad. Sabemos que no es fácil trabajar con personas que atraviesan problemas de adicciones, y entendemos también que para las familias es muy difícil tener un ser querido que esté atravesando esta situación, por eso destacamos lo valioso que es contar con un lugar como este”.

Finalmente, Alex, vecino que forma parte del grupo de “Familiares de personas en consumo problemático” destacó que “este es un lugar donde las familias, amigos o parejas de quienes atraviesan consumos problemáticos pueden acercarse, informarse y sentirse acompañados, por eso recomiendo que se acerquen sin miedo y con esperanza”.