Crisis laboral: Zamora pidió respuestas para sostener el trabajo y la industria

Rio Grande 26/03/2026.- El Concejo Deliberante aprobó un proyecto en apoyo a trabajadores de Aires del Sur. Advirtieron sobre el riesgo de nuevos despidos y reclamaron medidas para proteger el empleo y la producción.

En la última sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Río Grande aprobó por mayoría un proyecto mediante el cual se expresa la profunda preocupación institucional y se solicita la intervención ante la situación laboral que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de la empresa Aires del Sur.

La iniciativa, impulsada por el Movimiento Popular Fueguino, se enmarca en un contexto de creciente incertidumbre laboral y busca visibilizar el impacto social y económico que genera la posible pérdida de fuentes de trabajo en la ciudad, reafirmando el compromiso del cuerpo legislativo con la defensa del empleo y el acompañamiento a las familias afectadas.

Durante la sesión, hizo uso de la Banca del Vecino el delegado de la empresa, Maximiliano Uriona, quien trasladó la preocupación de los trabajadores y advirtió sobre un escenario aún más complejo: la finalización, el próximo 31 de marzo, de la garantía laboral acordada entre AFARTE y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), lo que incrementa el temor a nuevos despidos en el sector.

En este marco, la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, expresó:

“Estamos frente a una situación que no puede ser mirada con indiferencia. Detrás de cada puesto de trabajo hay una familia, hay un proyecto de vida. Nuestro rol es estar presentes, acompañar y exigir que se activen todas las herramientas necesarias para cuidar el empleo en Río Grande”.

Asimismo, remarcó la necesidad de una respuesta a nivel nacional:

“Es fundamental que el Estado nacional impulse medidas que sostengan la industria, protejan el trabajo y reactiven el consumo, porque sin producción no hay empleo posible”.

“Desde este Concejo no miramos para otro lado. Entendemos la complejidad del contexto, pero también tenemos la responsabilidad de dar señales claras: el trabajo se defiende”, concluyó Zamora.