Concejo Deliberante de Río Grande Comisiones avanzaron en el análisis de proyectos vinculados a tránsito, planificación urbana y programas comunitarios

Rio Grande 12/03/2026.- Este miércoles se llevó adelante una reunión de las Comisiones de trabajo del Concejo Deliberante en el que se analizaron diferentes proyectos y resoluciones, muchas de las cuales fueran dictaminadas en la comisión y formarán parte del Orden del Día de la próxima sesión Ordinaria del Cuerpo que se realizará el próximo 24 de marzo. La reunión contó con la presencia del Cuerpo de Concejales y de vecinos y representantes de instituciones públicas y organizaciones civiles que brindaron su opinión sobre las propuestas de su interés.

De esta manera, las comisiones de asesoramiento permanente del Concejo Deliberante de Río Grande continuaron con el tratamiento de diversas iniciativas legislativas vinculadas al ordenamiento urbano, la seguridad vial, el desarrollo comunitario y programas educativos y culturales.



En el ámbito de la Comisión N°1 de Presupuesto, Planeamiento Urbano y Obra Pública, presidida por el concejal Maximiliano Ybars, se analizaron distintos proyectos orientados a la modernización del sistema de tránsito y la planificación urbana de la ciudad. Entre ellos se destaca la iniciativa que propone la instalación de semáforos inteligentes, así como la creación del Programa de Transformación Tecnológica del Sistema de Tránsito Urbano de Río Grande, ambos proyectos propuestos por el concejal Ybars.

En este marco, también fue tratado el proyecto del concejal Bogado que busca la regulación del servicio de transporte de pasajeros mediado por plataformas digitales.

Asimismo, se encuentran en estudio propuestas vinculadas a la regulación del transporte privado de personas de carácter temporario, propuesta que fue realizada por el concejal Ybars.

A proposición de la concejal Arce, trataron el proyecto que impulsa la digitalización de los trámites vinculados a la presentación y aprobación de planos de obra.

También se analizó una resolución del concejal Ybars que solicita informes al Ejecutivo Municipal sobre la implementación del Plan de Esfuerzos Compartidos para la construcción y reconstrucción de veredas.

Por otra parte, en el marco de esta comisión también se debatieron iniciativas vinculadas al ordenamiento vial, como la colocación de reductores de velocidad en el barrio Aeropuerto propuesta por la concejal Arce.

En tanto a proposición del concejal Ybars, se analizó un proyecto para la regulación de deudas municipales.

En tanto, la Comisión N°5 de Legislación e Interpretación, presidida por la concejal Alejandra Arce, se analizó una propuesta de la concejal Vargas para incorporar el artículo 3° Bis a la ordenanza vinculada a la adecuación integral de edificios y espacios públicos municipales con criterios de accesibilidad universal, con el objetivo de continuar avanzando en políticas de inclusión y accesibilidad.

Por su parte, en la Comisión N°7 de Educación, Cultura y Deporte, presidida por el concejal Matías Löffler, se abordaron iniciativas como la creación del Programa Integral de Movilidad Activa y Segura “Río Grande pedalea seguro y sendas saludables”, así como un proyecto que propone establecer un régimen de educación no formal y definir funciones para profesores de educación física en el ámbito municipal, propuestas que fueron presentadas por los concejales Löffler y Zamora.

Finalmente, en el ámbito de la Comisión N°8 de Tránsito y Seguridad Vial, presidida por el concejal Federico Runin, se analizan proyectos vinculados a la mejora de la infraestructura del transporte público y la seguridad vial.

Entre ellos se destacan sendas iniciativas de la concejal Vargas para el emplazamiento de garitas de colectivo sobre calle Vivaldi, y en calle Yahalve, en su intersección con la calle Yewarski, como así también la colocación de un reductor de velocidad sobre la calle Paula Albarracín intersección con calle Alfonsina Storni.

Propuesto por el concejal de Forja, se analizó una readecuación vial en inmediaciones de la planta del Grupo Mirgor, que incluyen el pintado de sendas peatonales y la instalación de cartelería.

Además, se analiza una resolución que solicita informes al Departamento Ejecutivo Municipal sobre el estado de las calles y refugios del transporte público en el barrio Malvinas Argentinas.