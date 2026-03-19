CON MÁS DE 500 ATENCIONES, EL MUNICIPIO AMPLÍA EL CIRCUITO DE SALUD ESCOLAR

Rio Grande 19/03/2026.- El Municipio ya atendió a alrededor de 500 vecinos y vecinas y suma nuevos turnos para adolescentes en el Circuito de Salud Escolar 2026. A través de este dispositivo se garantiza a familias sin obra social controles médicos, odontológicos y vacunación en una sola visita.

En esta nueva instancia, se habilitan turnos destinados a adolescentes de entre 13 y 18 años que no cuenten con obra social, con el objetivo de facilitar la obtención de los certificados de aptitud física y bucodental requeridos para el inicio del ciclo escolar.

Las inscripciones se abrirán este jueves 19 a las 12 horas, mediante el siguiente enlace: https://bit.ly/4r8Wwer.

Los controles se realizarán en el Espacio Joven AGP (O’Higgins 791) y en el Centro Municipal de Salud N°2 (Tapparello 389). Al momento del turno, será necesario presentarse con DNI y carnet de vacunación.

En un contexto social y económico complejo, esta política pública adquiere un valor fundamental para las familias que no cuentan con obra social, ya que garantiza el acceso gratuito a controles esenciales de salud en un mismo espacio, evitando múltiples traslados y reduciendo costos.

De esta manera, el Estado Municipal continúa fortaleciendo el acceso equitativo a la salud, promoviendo la prevención y acompañando a las familias de la ciudad en el cuidado integral de las adolescencias.