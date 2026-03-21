Comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8 sobre la causa $LIBRA

Justicia 21/03/2026.- El fiscal federal Eduardo Taiano brindó precisiones sobre el tratamiento de informes técnicos y reafirmó su compromiso con el avance de la investigación y con el resguardo del proceso y la información.

En relación con diversas informaciones difundidas en medios de comunicación sobre el trámite de una investigación del caso $LIBRA, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, subrogada por el fiscal federal Eduardo Taiano, considera oportuno efectuar las siguientes aclaraciones:

Luego del secuestro de dispositivos electrónicos por pedido de esta fiscalía, se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Durante ese proceso, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba “en curso”. Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador.

El informe final con conclusiones rigurosas, fue elevado a esta fiscalía el 13 de enero de 2026 y, tras su incorporación al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026, quedó disponible para las partes, con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026.

En relación con ello, la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin no tuvo otra finalidad que hacer lugar a una medida solicitada por una de las partes querellantes, a raíz de las inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados.

Esa medida fue dejada sin efecto, al conocerse que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, había iniciado un sumario administrativo —Res PER 171/2026— y promovido una investigación penal por esa irregularidad. Esa denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, Secretaría N°20 (causa N° 1007/2026).

En definitiva, las precisiones servirán para llevar claridad respecto de lo acontecido más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso.

Fuente:fiscales.gob.ar