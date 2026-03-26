CARPA DE LA DIGNIDAD: “ESTA FECHA TIENE UNA CARGA HISTÓRICA Y EMOCIONAL MUY PROFUNDA PARA TODOS LOS FUEGUINOS Y FUEGUINAS”

Rio Grande 26/03/2026.- El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, participó este miércoles por la mañana de la inauguración de la Carpa de la Dignidad, instalada —como cada año— por el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas en la ciudad de Río Grande.

Del acto formaron parte el intendente Martín Pérez, autoridades del Ejecutivo provincial y municipal, legisladores, concejales, veteranos de guerra y familiares.



En ese marco, el Mandatario destacó que se trata de “momentos emocionantes de reencuentro entre los veteranos y sus familias”, y subrayó que “esta fecha tiene una carga histórica y emocional muy profunda para todos los fueguinos y fueguinas”.

Asimismo, remarcó la participación de la comunidad durante la Semana de Malvinas y el permanente acompañamiento a los veteranos en la carpa. “Como se vive acá, en Río Grande, y en toda la provincia, no se vive en ningún otro lugar del país”, afirmó.



En esa línea, cuestionó las declaraciones del embajador argentino en Estados Unidos respecto al principio de autodeterminación en las Islas Malvinas: “El pueblo originario allí era argentino, y fue expulsado de su territorio”, aseveró.

Finalmente, el Gobernador dijo que “debemos sostener vivo el reclamo sobre todo en los tiempos que corren, porque se lo debemos a los más jóvenes, quienes serán los que continuarán con el legado de nuestros veteranos”.