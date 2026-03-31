Buenas noticias revés al Gobierno: La Justicia frena 82 artículos de la reforma laboral, por inconstitucional

El fallo fue firmado por el juez del fuero laboral Raúl Horacio Ojeda, quien consideró que existen fundamentos suficientes para avanzar en una acción declarativa de inconstitucionalidad y dispuso frenar provisoriamente buena parte de la ley 27.802.

Los fundamentos del fallo: Riesgo de daños irreparables

En su resolución, Ojeda sostuvo que la aplicación inmediata de la norma podría generar “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, uno de los requisitos clave para dictar una medida cautelar.

El magistrado también remarcó el “peligro en la demora”, al advertir que permitir la implementación de los cambios podría derivar en situaciones jurídicas irreversibles o en una multiplicación de conflictos judiciales.

En ese sentido, afirmó que la suspensión provisoria permitirá evitar efectos “muy gravosos e irreversibles” mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

Control de constitucionalidad

El juez defendió el rol del Poder Judicial al señalar que su intervención “es necesaria justamente para garantizar la división de poderes del sistema republicano”.

Además, subrayó que la declaración de certeza que surja del proceso aportará seguridad jurídica y contribuirá al interés público, evitando una eventual ola de litigios.

Qué artículos quedaron en suspenso: Derechos laborales en discusión

La medida cautelar alcanza a disposiciones que modificaban aspectos centrales del sistema laboral argentino, incluyendo:

Derechos de sindicalización

Negociación colectiva

Derecho a huelga

Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo

Normas sobre asociaciones sindicales y convenios colectivos

La CGT había advertido que estas modificaciones implicaban retrocesos en derechos laborales y podían afectar principios constitucionales como la progresividad y la protección del trabajo.

El rol de la CGT y la disputa con el Gobierno: Legitimidad de la central obrera

Uno de los puntos clave del fallo fue el reconocimiento de la legitimación activa de la CGT para impulsar la demanda. Ojeda rechazó los argumentos del Gobierno, que había intentado desconocer la representatividad de la central sindical.

El magistrado sostuvo que la CGT está habilitada para representar tanto derechos colectivos como intereses individuales homogéneos de los trabajadores.

Respuesta a la Casa Rosada

La defensa del Estado Nacional había solicitado el rechazo de la cautelar por “inexistencia de caso” y denunció una supuesta intromisión del Poder Judicial en el ámbito del Poder Legislativo.

Sin embargo, Ojeda cuestionó esa postura y señaló que el Ejecutivo omitió responder sobre varios de los artículos impugnados, lo que podría interpretarse como una falta de defensa adecuada.

Una medida provisoria con impacto político: Qué puede pasar ahora

La resolución tiene carácter provisional y se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma.

Mientras tanto, el fallo introduce un fuerte condicionamiento a uno de los proyectos más relevantes impulsados por el oficialismo en el Congreso, y abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical.

El magistrado sostuvo que la CGT está habilitada para representar tanto derechos colectivos como intereses individuales homogéneos de los trabajadores.

El magistrado sostuvo que la CGT está habilitada para representar tanto derechos colectivos como intereses individuales homogéneos de los trabajadores.

El magistrado sostuvo que la CGT está habilitada para representar tanto derechos colectivos como intereses individuales homogéneos de los trabajadores.

El expediente 10308/2026 corresponde a la acción declarativa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional, cuestionando la constitucionalidad de la reforma laboral contenida en la Ley 27.802. El juez dictó una medida cautelar que suspende provisoriamente la aplicación de varios artículos de la norma. Datos clave del expediente Número de expediente: CNT 10308/2026

CNT 10308/2026 Carátula: Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa

Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa Fecha: 30 de marzo de 2026

30 de marzo de 2026 Tribunal: Juzgado Nacional del Trabajo Actores principales Demandante: Confederación General del Trabajo (CGT), representada por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.

Confederación General del Trabajo (CGT), representada por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo. Demandado: Estado Nacional – Poder Ejecutivo, con patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación. Objeto de la acción La CGT promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 322 CPCCN) contra la Ley 27.802, que introduce reformas en: Ley de Contrato de Trabajo (20.744)

Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo (18.345)

Otras normas laborales conexas. Los artículos cuestionados abarcan desde el 1 al 57, además de disposiciones complementarias (arts. 58 a 77, 79, 100 y 208). Argumentos de la CGT La reforma reduce derechos laborales básicos y limita la protección sindical.

y limita la protección sindical. Se vulneran principios constitucionales: progresividad, tutela judicial efectiva, libertad sindical, defensa en juicio y debido proceso .

. Se afecta la aplicación de convenios internacionales del trabajo (OIT 87, 98, 135 y 154). Resolución judicial El juez hizo lugar a la cautelar y suspendió la aplicación de los artículos impugnados.

y suspendió la aplicación de los artículos impugnados. La medida es provisoria , vigente hasta que se dicte sentencia definitiva sobre la constitucionalidad.

, vigente hasta que se dicte sentencia definitiva sobre la constitucionalidad. El fallo condiciona políticamente el avance de la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Impacto político y sindical Refuerza el rol de la CGT como representante de derechos colectivos e intereses individuales homogéneos .

. Abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical .

. Genera incertidumbre sobre la implementación de la reforma laboral en el corto plazo.