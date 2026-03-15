AUTORIDADES Y ESTUDIANTES DE LA UNPA VALORARON EL TRABAJO CONJUNTO CON EL MUNICIPIO PARA ACERCAR LA UNIVERSIDAD A RÍO GRANDE

Rio Grande 15/03/3035.- En el marco del inicio del ciclo lectivo universitario, el Municipio de Río Grande acompañó a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en el desarrollo de un curso introductorio sobre herramientas virtuales a quienes comienzan su trayectoria académica en carreras a distancia. Esta instancia forma parte del trabajo que se sostiene para acercar una educación superior de calidad a la ciudad.

El curso estuvo orientado a quienes comienzan su recorrido académico en las licenciaturas en Trabajo Social, Turismo y Recursos Naturales. Durante la actividad se brindaron herramientas y orientaciones sobre las plataformas digitales y los entornos virtuales que utiliza la institución para el dictado de materias y carreras bajo modalidad a distancia.

Esta instancia forma parte del trabajo articulado que el Municipio de Río Grande sostiene con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, con el objetivo de continuar apostando por la educación como un pilar fundamental y herramienta clave en el desarrollo de la comunidad.

Estudiantes y autoridades de la UNPA destacaron el compromiso permanente del Municipio con la formación continua de los profesionales, entendiendo que la universidad pública le permite al vecino y vecina formarse con una mirada crítica, territorial y comprometida con la comunidad.

En este marco, la directora del área de Educación a Distancia de la UNPA y directora de educación de UART, Cecilia González, destacó que “es muy importante poder acompañar a los postulantes en este primer acercamiento a la universidad, brindándoles herramientas e información para que puedan iniciar su recorrido académico de la mejor manera”.

Asimismo, González remarcó que “estamos muy contentos del trabajo conjunto que sostenemos con el Municipio de Río Grande, que una vez más apuesta a nuestra Casa de Altos Estudios y a la formación universitaria como una herramienta de desarrollo para la comunidad”.

Por su parte, Jimena Ortiz, estudiante avanzada de la Licenciatura en Trabajo Social de la Unidad Académica Río Turbio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, expresó que “para mí es un orgullo poder formar parte de la educación pública. La posibilidad de acceder a una formación universitaria de calidad fue posible gracias al convenio que existe entre el Municipio de Río Grande y la Universidad”.

En esa línea, Ortiz subrayó que “sin este convenio hubiera sido muy difícil poder estudiar esta carrera, ya que la Licenciatura en Trabajo Social no se dicta en la provincia. Por eso, estas políticas que acercan la universidad a la comunidad generan oportunidades reales para muchos de nosotros”.