ARTISTAS PATAGÓNICOS HOMENAJEARÁN A MALVINAS A TRAVÉS DE LA MÚSICA

Rio Grande 31/03/2026.- En el marco de la vigilia por el 2 de abril, Río Grande será sede de un encuentro inédito que reunirá a cantautores patagónicos en un homenaje colectivo a la memoria, la soberanía y la identidad. La propuesta incluirá un taller de danza abierto a la comunidad.

El Municipio de Río Grande, mediante la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar del 1° encuentro de cantautores patagónicos “La Patagonia le canta a Malvinas”. La misma es una propuesta artística y cultural que se llevará adelante este 2 de abril, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

En una fecha tan significativa para todos los argentinos, sobre todo para Río Grande, este encuentro propone ser un espacio de unión a partir de la música, donde la memoria colectiva y la identidad patagónica se expresan desde el arte. Bajo la premisa de que “en el sur resistimos cantando”, la iniciativa busca rendir homenaje a nuestros héroes y reafirmar el sentimiento malvinero que caracteriza a la comunidad.

El evento se realizará a las 20 horas en la Casa de la Cultura, con entrada libre y gratuita, además contará con la participación de cantautores y cantautoras de distintos puntos de la región, quienes compartirán sus canciones e historias en un escenario común. Estarán presentes Marité y Traful Berbel, Flor Rupayán, Juane Braccalenti, Ignacio Boreal, Fredy Gallardo, Cala Gallardo, Martín Leoz, Ariel Arroyo, Leda Soto, Facundo Armas y Pablo Burnes; junto a otros artistas invitados que participarán de esta propuesta.

Como parte de la jornada, a las 17 horas, en el Centro Cultural L. Alem, se llevará adelante el taller de danza “Kaani, la Fiesta Tehuelche”, a cargo de Ana Giménez y Vicky Osinalde. La actividad será abierta a todo público ya que propone un acercamiento a las raíces culturales de la región, en pos de fortalecer el vínculo con la identidad patagónica desde la expresión corporal.

Se trata de un encuentro que representa un hecho histórico para Río Grande, al ser la primera vez que se impulsa una iniciativa de estas características en una fecha tan importante. La propuesta pone en valor la música como vehículo de memoria y, al mismo tiempo, consolida a Río Grande como un punto de referencia en la construcción y reafirmación de la identidad cultural del sur.

A través de estas acciones, el Municipio fortalece los espacios de encuentro y expresión, reafirmando su compromiso con la causa Malvinas y el reconocimiento permanente a quienes defendieron la soberanía nacional.