ARTE Y CULTURA POR LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Rio Grande 07/03/2026.- A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, a conmemorarse el próximo 24 de marzo, el Municipio de Río Grande prepara una importante agenda de actividades destinada a fortalecer la memoria colectiva, reafirmar la verdad e invitar a las diferentes generaciones a continuar defendiendo y promoviendo los derechos humanos.

Las propuestas comenzarán con el “Ciclo de Cine por la Memoria” en el Museo Municipal “Virginia Choquintel” (Alberdi 555), con entrada libre y gratuita. La primera función será este viernes 6 de marzo, a las 19 horas, con la exhibición de “Dispararon al Pianista”.



La segunda proyección tendrá lugar el viernes 13 de marzo, a las 19 horas, con “Norita”, un documental que recorre la vida y la lucha de Nora Cortiñas. Cabe resaltar que están destinadas a mayores de 13 años.

En tanto, el 20 y 21 de marzo, la Orquesta Municipal Kayén, junto a artistas invitados, presentará “Canciones Prohibidas”. Una propuesta escénica que combina teatro y música para explorar cómo la censura intentó ordenar el sonido de un país y cómo las canciones encontraron la manera de sobrevivir, convirtiéndose en expresiones de memoria, identidad y defensa de la libertad de expresión.

Finalmente, el miércoles 25, se presentará el libro “Desaparecidos en el Rugby” de Carola Ochoa, obra que documenta las historias de 168 jugadores de rugby desaparecidos durante la dictadura en Argentina, resaltando su compromiso social y la memoria histórica. La actividad será en el Museo Virginia Choquintel (Alberdi 555) a las 18:30 horas.

El Municipio invita a todos los vecinos y vecinas a ser parte de esta importante agenda que nos lleva a reflexionar sobre una etapa trascendental de la historia argentina y a reafirmar, el compromiso permanente con la democracia y los derechos humanos.