ARCE AVANZA EN LA DIGITALIZACIÓN DE PLANOS DE VIVIENDAS PARTICULARES TRAS SU TRATAMIENTO EN COMISIÓN

Rio Grande 13/03/2026.- La concejal Alejandra Arce, del bloque Provincia Grande, continúa trabajando en el proyecto de ordenanza que propone digitalizar el proceso de presentación y aprobación de planos para la construcción de viviendas particulares. El tratamiento del proyecto avanzó en la reunión de comisión, de la que participaron representantes del Ejecutivo municipal y profesionales vinculados al sector.

La ordenanza tiene como objetivo modernizar y simplificar los trámites vinculados a construcciones particulares, a través de la digitalización de los planos que permita gestionar de manera más eficiente la documentación técnica y administrativa requerida para la aprobación y seguimiento de los proyectos de construcción.

Participaron de la instancia legislativa Javier Vallejos, director de Obras Particulares del Municipio; Solange Bustamante, vicepresidente del Colegio de Profesionales Técnicos; Federico Michel, coordinador de Desarrollo de Software; Ramiro bordón, jefe del Departo de Corrección de Visado de Planos.

En este sentido, la concejal Arce señaló que “la digitalización de los planos permitirá ordenar y agilizar un proceso que hoy demanda mucho tiempo tanto para los vecinos como para los diversos actores que intervienen en cada obra”.

Asimismo, remarcó que “contar con herramientas digitales no sólo facilita la gestión administrativa, sino que también aporta mayor transparencia y trazabilidad a cada etapa del trámite”.

Finalmente, la edil del bloque Provincia Grande sostuvo que “este tipo de iniciativas acompañan el crecimiento de Río Grande de manera ordenada y apuntan a que el Municipio pueda modernizarse, que

simplifique los procedimientos y brinde mejores respuestas a la comunidad”.