ALERTA METEOROLÓGICA POR VIENTO

Tierra del Fuego 25/03/2026.- La Secretaría de Protección Civil informa que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia amarilla en toda la provincia por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h. La alerta rige para este miércoles 25 de marzo desde horas de la mañana.

La Secretaría de Protección Civil informa que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia amarilla en toda la provincia por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h. La alerta rige para este miércoles 25 de marzo desde horas de la mañana.

Ante este tipo de condiciones se recomienda no sacar la basura, transitar por la ruta con máxima precaución y respetar las señales e indicaciones de las autoridades.

Ante cualquier situación de emergencia llamar al 911 o al 103