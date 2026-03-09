ALERTA AMARILLA POR LLUVIAS INTENSAS

Rio Grande 09/03/2026.- Defensa Civil Municipal informa a los vecinos y vecinas que fue emitida una alerta meteorológica por el Servicio Meteorológico Nacional para este lunes 9 de marzo.

En Río Grande, las lluvias intensas comenzarán a partir de las 17 horas, extendiéndose hasta horas de la noche, con valores de acumulación cercanos a 10 milímetros.

Por este motivo, se solicita a la comunidad circular con precaución y evitar dejar residuos en las veredas para que no se obstruyan los sumideros permitiendo así que el agua se escurra adecuadamente.

Ante cualquier inconveniente o emergencia podrán comunicarse con: Defensa Civil Municipal al 103; Bomberos al 100 o con la Policía al 101.