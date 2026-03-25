A la espera de la Vigilia del próximo 2 de abril Concejales participaron de la inauguración de la Carpa de la Dignidad

Rio Grande 25/03/2026.- En el marco de un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas, los Concejales participaron de la inauguración de la tradicional Carpa de la Dignidad, un espacio emblemático de memoria, reconocimiento y encuentro para toda la comunidad, en el marco de los 44 años del acontecimiento bélico, con lo cual quedó inaugurada la Semana de Malvinas. Los ediles acompañaron a los veteranos de guerra y pusieron en valor el profundo significado simbólico del encuentro para toda la comunidad.

Asimismo, Alberto Ante destacó el acompañamiento sostenido de la comunidad y valoró las gestiones que apuntan a consolidar este espacio a futuro.

En el mediodía de este miércoles los concejales Jonatan Bogado, Verónica Martínez, Federico Runin y Maximiliano Ybars participaron por última vez de la inauguración de la Carpa de la Dignidad tal cual se la conoce y es el preludio a la inauguración de un edificio permanente que reemplazará la estructura tradicional,

marcando un hito histórico al ser la última vez que se monta tras 32 años de vigilias.



Cabe remarcar que la carpa actualmente se ubica sobre el bulevar de la avenida Héroes de Malvinas, esperando la conmemoración de la Vigilia el próximo miércoles y la realización del acto oficial del día jueves y el posterior desfile cívico militar.

Del acto participaron el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, Alberto Ante, el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, el intendente de la ciudad, Martín Pérez como así también estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales, nacionales, representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como vecinos y vecinas de la ciudad.

Bogado destacó la Carpa de la Dignidad como “el abrazo del pueblo” a los héroes de Malvinas

El concejal reivindicó la “soberanía, el rol estratégico de Tierra del Fuego y la necesidad de sostener políticas de Estado sobre Malvinas”.

“Siempre es un honor y un placer poder acompañar a nuestros veteranos, a nuestros héroes de Malvinas en esta apertura que es muy simbólica, pero que representa el abrazo de todo un pueblo en agradecimiento a la lucha que dieron nuestros soldados para defender la patria y el honor de los argentinos”, expresó.

En ese sentido, el edil remarcó la “importancia de sostener viva la memoria colectiva y fortalecer la causa Malvinas como política de Estado”.

“Todos los actos que reivindican la memoria de nuestros héroes y la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur, y en particular sobre las Islas Malvinas, son necesarios”. “Debemos recordar lo que pasó y trabajar en conjunto para que esta causa sea una acción positiva de todos los gobiernos, más allá de los signos políticos”, afirmó.

Por último, el concejal subrayó que “reivindicar Malvinas también implica fortalecer a nuestra provincia, no podemos permitir retrocesos en una causa que debe unirnos como argentinos”.

Ante llamó a “no olvidar jamás a quienes dieron su vida por la Patria”

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande destacó el “valor de la memoria colectiva y agradeció el acompañamiento de la comunidad en un nuevo homenaje a los héroes de Malvinas”.

“Hoy nos encontramos una vez más, en este nuevo año que comienza, y ya van más de 30 años desde que iniciamos este tributo a la Gesta de Malvinas a través de esta carpa”, expresó.

El titular del Centro remarcó que “este espacio busca reconstruir y mantener viva la memoria de lo ocurrido en 1982, a través de distintos sectores que reflejan las vivencias de las fuerzas que participaron del conflicto, así como también el acompañamiento de diversos actores de la sociedad que estuvieron vinculados, directa o indirectamente, con la guerra”.

En ese sentido, explicó el profundo significado del nombre elegido, donde “la finalidad de esta Carpa de la Dignidad es poner en acción lo que está escrito en el monumento que tenemos frente a nosotros, un pueblo no debe olvidar jamás a aquellos que dieron su vida por la dignidad de todos, ese es el espíritu de esta carpa, que es de todos”.

“Dios mediante, esperamos que en un futuro no muy lejano podamos tener esta carpa de manera permanente, gracias al trabajo conjunto con las autoridades políticas”, señaló.

Finalmente, en nombre de todo el Centro de Veteranos de Guerra, agradeció el acompañamiento de los presentes: “Queremos darles las gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por estar y acompañarnos en este homenaje”.

La Carpa de la Dignidad se reafirma así, un año más, como un símbolo de memoria activa y compromiso colectivo con la causa Malvinas.