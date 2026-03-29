A 50 años del golpe militar: El día que autoridades de Radio Nacional bajaron un mural de Rodolfo Walsh

Rio Grande 29/03/2026.- Esto ocurrió en el año 2016, en plena democracia y el responsable de la tropelía es el actual Ministro jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia, Jorge Canals, quien hubiera dicho: Las y los trabajadores de prensa habían pintado una placa con el rostro del legendario periodista Rodolfo Walsh, desaparecido en la última dictadura cívico militar de nuestro país; y con el cambio de gestión de Radio Nacional Río Grande (Tierra del Fuego) fue retirado hace unas semanas, lo que produjo malestar en el gremio de prensa.

El Sindicato de Prensa de Río Grande -filial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN)- repudió el accionar de las autoridades de la Radio Nacional, y presentaron una carta solicitándoles la reinstalación del mural.

La Secretaria General del Sindicato de Prensa local, Yolanda Dips, se reunió con el Director de la Radio, Jorge Canals, quien le manifestó que lo habían bajado para pintar la fachada. “Sin embargo, también nos dijo que ese cuadro es símbolo de la gestión anterior, no tiene nada que ver con Radio Nacional, Rodolfo Walsh nunca hizo radio”, afirmó Dips. Al tiempo que sostuvo: “Rodolfo Walsh es un símbolo de los periodistas, no de tal o cual partido político”.

Asimismo, la representante sindical insistió en colgar el cuadro en el mismo lugar, o bien, en la plaza José Luis Cabezas o en el Paseo de la Memoria de Río Grande. “Nunca me dijo que lo va a volver a poner, y no me dio ningún motivo de por qué lo habían sacado”.

La FATPREN repudia estos ataques a la simbología de las y los trabajadores de prensa, periodistas militantes y luchadores como lo fue Rodolfo Walsh. A su vez, insta al director de Radio Nacional Río Grande, y a las autoridades correspondientes a que vuelvan a reinstalar el mural en el frente de la emisora. «El periodismo es libre o es una farsa», dijo hace muchos años atrás Rodolfo Walsh.

Fuente: FATPREN