Von Der Thusen presidirá la Comisión 1 de la Legislatura

En el marco del inicio del año legislativo, se confirmó que la Comisión N° 1 de Legislación General, Peticiones, Poderes y Reglamentos, Asuntos Constitucionales, Municipales y Comunales será presidida por el Legislador Raúl Von Der Thusen, marcando una nueva etapa que promete «dinamismo y una fuerte vinculación con la sociedad fueguina».

Al respecto, Von Der Thusen expresó que «es una gran satisfacción presidir la Comisión N° 1 que es considerada la columna vertebral de la Legislatura, ya que por ella pasan los proyectos de mayor peso institucional, reformas normativas y asuntos que definen el rumbo de la provincia».

Tras su designación, el Legislador expresó su entusiasmo y compromiso ante la tarea encomendada por el cuerpo de legisladores: «Asumir la presidencia de esta Comisión es, ante todo, un orgullo y un desafío personal, pero sobre todo lo tomo como una enorme responsabilidad. Estamos hablando del espacio donde se analizan las leyes fundamentales para el funcionamiento de nuestras instituciones y la vida de los vecinos», señaló.

Según indicó Von Der Thusen, «queremos que esta comisión tenga mucha más agilidad. La sociedad nos demanda respuestas rápidas y eficientes».

Von Der Thusen anticipó que «en el cronograma de reuniones de comisión voy a prever que se pueda comisionar en las tres ciudades de la provincia para que la cercanía de la legislatura con la ciudadanía sea real y sobre todo más justa. Mi intención es que sea una comisión que escuche a la gente. Necesitamos que el trabajo legislativo tenga una impronta de cercanía, donde los distintos sectores y la ciudadanía en general se sientan representados y escuchados».

Finalmente, sostuvo que «el plan de trabajo para este ciclo legislativo no busca solo el cumplimiento de los plazos administrativos, sino una transformación en la metodología de trabajo. El objetivo central será imprimirle una mayor actividad al área, evitando que los proyectos queden estancados como pasa en muchos casos. Quienes me conocen desde mi gestión como Concejal de Río Grande, saben que me gusta la agilidad legislativa y sobre todo trabajar en los proyectos que verdaderamente le importan a los fueguinos. Tenemos muchos temas pendientes que resolver», concluyó.