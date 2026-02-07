“UNA NOCHE DE CARNAVAL” LLEGA A LA CASA DE LA CULTURA

La propuesta reunirá a formaciones y agrupaciones artísticas que compartirán una noche especial de música, danza y expresión cultural, poniendo en valor el trabajo que llevan adelante y el espíritu colectivo que caracteriza a los carnavales.
En esta oportunidad, el evento contará con la participación de diversas murgas, comparsas y batucadas, de Río Grande, fortaleciendo el intercambio cultural y el encuentro entre expresiones artísticas populares.
La actividad contará con la presentación de las siguientes agrupaciones y batucadas: Cuerpo de danzas Munay, Murga ExplosivaPizpireta, Comparsa Tricolor, LaLoLa, Fraternidad Cultural Fuego y Pasión, Comparsa Amancay y Comparsa Folklórica Raíces Andinas
El Municipio de Río Grande convoca a vecinos y vecinas a ser parte de esta propuesta cultural, que promueve el encuentro, la participación y la celebración colectiva en el marco del Carnaval en la ciudad.