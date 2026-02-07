“UNA NOCHE DE CARNAVAL” LLEGA A LA CASA DE LA CULTURA

Rio Grande 07/02/2026.- El Municipio de Río Grande invita a vecinos y vecinas a disfrutar de “Una noche de Carnaval”, una propuesta cultural pensada para compartir música, danza y alegría en comunidad, que se realizará el viernes 13 de febrero, a partir de las 20:30 horas, en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad .

La propuesta reunirá a formaciones y agrupaciones artísticas que compartirán una noche especial de música, danza y expresión cultural, poniendo en valor el trabajo que llevan adelante y el espíritu colectivo que caracteriza a los carnavales.

En esta oportunidad, el evento contará con la participación de diversas murgas, comparsas y batucadas, de Río Grande, fortaleciendo el intercambio cultural y el encuentro entre expresiones artísticas populares.

La actividad contará con la presentación de las siguientes agrupaciones y batucadas: Cuerpo de danzas Munay, Murga ExplosivaPizpireta, Comparsa Tricolor, LaLoLa, Fraternidad Cultural Fuego y Pasión, Comparsa Amancay y Comparsa Folklórica Raíces Andinas

El Municipio de Río Grande convoca a vecinos y vecinas a ser parte de esta propuesta cultural, que promueve el encuentro, la participación y la celebración colectiva en el marco del Carnaval en la ciudad.