Tierra del Fuego: adelantos de coparticipación y pérdida de autonomía, «la coparticipación no es una ayuda es un derecho».

Tierra del Fuego 17/02/2026.-E l decreto provincial 190/26, publicado en el Boletín Oficial, ratificó el convenio 27211 firmado entre el gobernador Gustavo Melella y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, en representación del ministro Luis Caputo. El acuerdo habilita un adelanto de 20.000 millones de pesos para Tierra del Fuego, destinado principalmente al pago de salarios. La vicegobernadora Mónica Urquiza dio el visto bueno, y la Legislatura deberá refrendarlo.

Un derecho convertido en “ayuda”

La coparticipación federal es un derecho constitucional de las provincias, no una asistencia discrecional. Sin embargo, en la práctica, los envíos de fondos se han visto recortados o demorados, obligando a los gobiernos locales a solicitar adelantos para cubrir gastos básicos. En 2025, Tierra del Fuego perdió alrededor de 50.000 millones de pesos por la discrecionalidad del gobierno nacional en las transferencias, lo que generó un fuerte desfinanciamiento.

Los adelantos, como el firmado ahora, funcionan como un préstamo: Nación entrega recursos inmediatos, pero luego los descuenta de futuras transferencias. De este modo, la provincia recibe liquidez para pagar salarios, pero compromete ingresos futuros y reduce su margen de acción.

Impacto político y económico

al aceptar adelantos, la provincia queda subordinada a la voluntad del Ministerio de Economía. Fragilidad fiscal: se asegura el pago de sueldos en el corto plazo, pero se posterga la posibilidad de inversión y planificación.

El debate de fondo

El caso de Tierra del Fuego expone una tensión estructural: mientras la Constitución garantiza la coparticipación como un derecho, la práctica discrecional de los envíos convierte a las provincias en dependientes de adelantos condicionados. Para los críticos, esto no solo desfinancia a los distritos, sino que erosiona su autonomía política y económica.

Coparticipación: lo que corresponde vs. lo que se recibe

Concepto Monto estimado por ley (2025) Monto efectivamente recibido Diferencia / pérdida Coparticipación federal esperada $X (aprox. según coeficiente) $X – 50.000 millones -50.000 millones Adelantos discrecionales (enero y febrero) — 20.000 millones cada uno Cubren solo salarios Recursos disponibles para inversión Incluidos en la coparticipación plena Prácticamente nulos, al destinarse a sueldos Déficit estructural

Notas:

