Tensión en FATE: cartel en la puerta, sorpresa entre los trabajadores y amenaza de toma: la empresa cerro tras 80 años de trabajo en el pais.

Argentina 18/02/2026.- Uno de los delegados, junto a otros empleados, permanece dentro de la fábrica para resistir el cierre.

Se viven momentos de tensión en la fábrica neumáticos FATE , luego de que la empresa anunciara esta mañana el cierre de su planta industrial en San Fernando y el despido de sus casi 1000 empleados.

Varios de ellos aseguraron que se enteraron de la noticia cuando llegaron a sus puestos de trabajo este miércoles y vieron un cartel con el anuncio.

Uno de los trabajadores, que prefirió no revelar su identidad, habló en diálogo con Radio Mitre y describió la sorpresiva situación.

“Hoy nos encontramos con la noticia a las 6 de que la planta estaba cerrada y que cesa la actividad productiva a nivel general. Queda afuera la gente de FATE y la tercerizada. Dicen que nos van a pagar la indemnización en tiempo y forma, pero la situación es complejísima porque afecta a un montón de familias”, expresó.

El mismo empleado, que lleva 20 años trabajando en la planta, no ocultó su angustia. “Todos lamentamos esta situación. Estoy angustiado y esperando a ver qué información sale. Dónde vamos a trabajar es el tema de todos los compañeros”, indicó.

El hombre también apuntó a la política económica del gobierno como factor determinante del cierre: según explicó, la liberación de importaciones tornó imposible competir con los precios de los neumáticos chinos.

Otro operario, con 15 años de trabajo en la empresa, aportó un dato revelador sobre la dimensión de la caída productiva: la planta fabricaba 12.000 neumáticos por día, pero llevaba un mes entera paralizada bajo el pretexto de vacaciones para todo un turno.

“Hasta ayer nadie sabía nada. Nos venían diciendo que la situación estaba mal; que si no mejoraba, algo iba a pasar”, contó.

Trabajadores de FATE no descartan tomar la fábrica

Un grupo de trabajadores, encabezados por el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), Alejandro Crespo, cortó un alambrado para ingresar a la planta.

La Policía Bonaerense intervino con balas de goma y retuvo a Crespo por “turbación de la propiedad”, según informó el Ministerio de Seguridad provincial. El gremialista fue liberado horas después.

“Vamos a hacer todas las acciones necesarias, posibles e imposibles para lograr que cada uno de los compañeros vuelva a su puesto de trabajo y se reabra esta fábrica, porque tenemos las condiciones para hacerlo”, aseguró en declaraciones a la prensa.

“Primero hay que decir con claridad la situación que se está viviendo. Este es un holding que tiene el poder económico para arreglar este problema», indicó.

Desde el techo de uno de los complejos de la fábrica, el operario Sebastián Tesoro habló en vivo con LN+ y denunció que la empresa militarizó el predio: “Quedamos en la calle sin sustento económico. No generamos ningún tipo de violencia. De acá no nos vamos a mover”, afirmó.

Tesoro también señaló que hace 14 meses los trabajadores no reciben aumentos salariales y que el cierre se anunció sin ningún aviso previo.

Un video que circuló en redes sociales mostró a trabajadores convocando a sus compañeros desde el techo: “Llamamos a todos los trabajadores de FATE para defender nuestros puestos de trabajo”.

En ese mismo mensaje cuestionaron la versión de crisis financiera de la empresa: “FATE no tiene ninguna crisis. El grupo Madanes tiene un holding”, plantearon.

Télam

El comunicado de FATE a los trabajadores

“IMPORTANTE

Informamos que a partir del día de la fecha FATE S.A.I.C.I. cesa la actividad en su planta industrial de San Fernando, provincia de Buenos Aires.

A lo largo de más de ochenta años FATE construyó un liderazgo industrial basado en el empleo calificado, la inversión permanente, el desarrollo tecnológico y un compromiso con la calidad.

Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre.

En consecuencia, informamos que, en este contexto, y tras haber realizado los mayores esfuerzos posibles para evitarlo, nos vemos obligados a extinguir todos los contratos de trabajo. Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal.

Agradecemos a colaboradores, proveedores y clientes, que confiaron e hicieron posible nuestra industria.

EL DIRECTORIO 18 DE FEBRERO DE 2026″.