“TECNOVERANO”: MÁS DE 2000 RIOGRANDENSES PARTICIPARON DE UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE E INNOVACIÓN

Rio Grande 12/02/2026.- El Municipio de Río Grande lleva adelante esta propuesta donde niñas, niños y adolescentes continúan aprendiendo y jugando a través de actividades vinculadas a la tecnología, la innovación y el conocimiento.

De esta manera, un total de 2092 niñas, niños y adolescentes participaron de esta iniciativa a lo largo de 4 semanas de colonias, en ambos turnos, disfrutando de un programa que combina experiencias recreativas con instancias de aprendizaje digital, fomentando el trabajo en equipo, la creatividad y el desarrollo de habilidades tecnológicas en un entorno dinámico y participativo.

La propuesta contó con un promedio diario de 60 participantes en el turno mañana y 70 en el turno tarde, garantizando espacios cuidados y personalizados para cada grupo. Además, durante cada jornada se brindó desayuno y merienda, acompañando el proceso educativo con una alimentación saludable.

Durante cada encuentro, las y los participantes experimentaron con herramientas tecnológicas, crearon proyectos y compartieron espacios de intercambio que fortalecen el aprendizaje a través del juego.

Los días viernes, las actividades se desarrollaron en los Centros Comunitarios Municipales (CCM) y en el Espacio Tecnológico (ET), acercando la propuesta a distintos puntos de la ciudad.

“TecnoVerano” ofrece un espacio pensado para descubrir nuevas herramientas, explorar la innovación y construir conocimientos de manera colectiva, promoviendo el acceso a la educación tecnológica desde edades tempranas.

Se trata de una iniciativa organizada por la Secretaría de Gestión Ciudadana, quienes reafirman el compromiso del Municipio con la educación, la inclusión digital y la recreación saludable para las infancias y adolescencias de Río Grande.

A través de este tipo de propuestas, la ciudad continúa consolidándose como un espacio que impulsa el acceso al conocimiento, la creatividad y la innovación, generando más oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.